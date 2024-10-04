Он также отметил историческое повышение цен на чипы нового поколения.

Уже через несколько дней MediaTek представит свой флагманский чипсет Dimensity 9400, а спустя пару недель состоится презентация топового чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 — как заявил в своём сообщении менеджер по продуктам Vivo Хан Боксяо, SoC следующего поколения будут обладать более заметным приростом производительности по сравнению с предшественниками, но получат и более высокий ценник, пишет издание Gizmochina.

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По словам представителя Vivo, текущие флагманские смартфоны выглядят весьма привлекательно благодаря увеличению объёмов оперативной памяти, но предстоящие топовые модели будут ещё более впечатляющими, и на это есть несколько причин, одной из которых является улучшенная технология дисплеев, в связи с чем их рамки и форма значительно изменятся в лучшую сторону.

Ещё одной немаловажной деталью является весьма заметное повышение быстродействия чипов следующего поколения — изучив прирост производительности за последние 12 итераций SoC, Хан Боксяо пришёл к выводу, что типичное быстродействие увеличивается в среднем на 15 % от поколения к поколению, в редких случаях достигая 20-25 %.

Чипсеты же следующего поколения, как утверждает представитель Vivo, обеспечат прирост производительности на 40 %, то есть увеличат своё быстродействие сразу на два поколения вперёд. На вопрос одного из пользователей был дан ответ, что это касается как Dimensity 9400, так и Snapdragon 8 Gen 4.

Также он отметил, что разрыв в производительности между флагманскими и субфлагманскими моделями с выходом чипов нового поколения будет заметным, что обычно наблюдается достаточно редко.

Коснулся менеджер по продуктам Vivo и стоимости новых моделей — по его словам, повышение цен на флагманские чипсеты следующего поколения будет самым большим в истории, но это нивелируется значительным скачком производительности, что также является историческим событием.