Пользователям, которые ещё не пострадали, рекомендуется действовать быстро.

Владельцы целого ряда смартфонов Samsung столкнулись с весьма неприятной ошибкой после обновления программного обеспечения — об этом пишет издание NotebooCheck.

Источник фото: NotebookCheck

Сообщается, что после обновления ПО целый ряд смартфонов, в список которых входят модели Galaxy S10 Lite, S10, S10 5G, S10+, S10e, Note10, Note10+, Note10+ 5G, Galaxy M51 и Galaxy A90, стали непригодными для дальнейшего применения в связи с возникновением циклической перезагрузки. Одной из причин, которая могла привести к данной проблеме, называется ошибка в SmartThings Framework.

Конечно, пользователи всегда могут сбросить настройки к заводским, но это приведёт к потере данных, хранившихся на смартфоне, что может иметь неприятные последствия для его владельца, особенно, если он не озаботился резервным копированием важной информации.

Хотя по сети ходят слухи, что Samsung уже работает над исправлением данной ошибки, официальной информации о методах решения бага в настоящий момент не предоставляется, поэтому владельцам затронутых моделей рекомендуется не медлить и в срочном порядке отключить автоматическое обновление приложений, пока производитель не выпустит апдейт.