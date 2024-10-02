ОС Windows 11 оказалась на втором месте.

В прошлом месяце операционная система Windows 11 впервые вырвалась вперёд по доле использования геймерами на платформе Steam, но спустя месяц Windows 10 отвоевала свои позиции и вернула себе пальму первенства, что следует из отчёта Valve за сентябрь.

Источник фото: PC World/Microsoft

Согласно данным площадки Steam, в сентябре текущего года Windows 10 заняла первую позицию по распространённости среди геймеров с результатом 48.66 %, что на 1.57 % больше по сравнению с предыдущим месяцем.

ОС Windows 11 очутилась на второй строчке с показателем 47.69 %, потеряв за месяц 1.48 %, а на третьей позиции расположилась Windows 7, которая утратила 0.06 % своих пользователей, но всё ещё имеет долю 0.31 %.

Наиболее популярным среди Linux-дистрибутивов в сентябре снова стал Arch Linux, которому отдали предпочтение 0.16 % пользователей, а геймеры, использующие macOS, преимущественно выбирали версию 14.6.1 — она установлена на 0.47 % игровых систем.

В целом, ОС Windows используется на 96.84 % устройств геймеров, присутствующих на площадке Steam, Linux занимает вторую строчку с показателем 1.87 %, а macOS располагается на третьем месте, имея долю 1.29 %.

Конечно, Windows 10 вряд ли будет доминировать на ПК геймеров долгое время, учитывая, что её срок официальной поддержки закончится в октябре следующего года, что вынудит пользователей перейти на Windows 11, тем более, что вчера Microsoft приступила к развёртыванию свежей версии 24H2, которая принесла целый ряд нововведений и улучшений.