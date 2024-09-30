Закат марки Nokia или последующее возрождение под крылом другой компании?

Финская компания HMD Global продолжает следовать своей стратегии по продвижению собственных продуктов под маркой HMD – ранее компания выпускала мобильные устройства под брендом Nokia, но, судя по всему, постепенно отказывается от данной практики.

Источник фото: GSMArena

Как сообщает издание GSMArena, некоторое время назад HMD ещё предлагала мобильные устройства под брендом Nokia, но теперь, судя по всему, прекращает их поставки в Европу — об этом свидетельствует исчезновение продуктов, выпускаемых под маркой Nokia, из ассортимента официальных европейских сайтов компании.

Отмечается, что в других регионах мира, в том числе в Новой Зеландии, Австралии, Азии, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке модели Nokia всё ещё присутствуют, но в ближайшем будущем, как предполагают журналисты источника, HMD Global применит тот же подход, что и в Европе, отдав предпочтение своим собственным продуктам.

В настоящее время страницы поддержки мобильных устройств Nokia всё ещё присутствуют на официальных сайтах HMD, поэтому о прекращении обслуживания продуктов под брендом Nokia пока переживать не стоит.

Что именно станет с маркой Nokia, пока не известно — вполне возможно, что ею заинтересуется другой производитель, хотя в настоящее время информации об этом не имеется.