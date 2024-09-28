Nvidia способна порадовать геймеров.

До официальной презентации видеокарт Nvidia серии GeForce RTX 50 осталось ещё несколько месяцев, но утечки, проливающие свет на характеристики предстоящих новинок, продолжают появляться в сети Интернет с завидной регулярностью — как сообщает издание TechSpot, модель GeForce RTX 5080 может быть выпущена не только с 16 ГБ памяти, но и с 24 ГБ.

Источник фото: PCGamesN

Чуть ранее информатор kopite7kimi заявил, что предстоящая модель Nvidia GeForce RTX 5080 будет представлена лишь в версии с 16 ГБ памяти, что разочаровало целый ряд геймеров, считающих, что данного объёма для будущих игр будет маловато.

Информатор harukaze5719 дополнил предыдущую утечку, предоставив документ, в котором упоминается несколько модификаций RTX 5080, над которыми может работать Nvidia. Как считает источник, производитель может готовить версию как с 16, так и с 24 ГБ памяти.

Действительно, Nvidia действовала подобным образом и в случае с моделями предшествующих поколений, но с GeForce RTX 4080 ситуация сложилась не лучшим образом, что даже вынудило компанию отказаться от первоначальных планов по выпуску урезанной версии RTX 4080, которая в итоге появилась на рынке под названием RTX 4070 Ti. Источник надеется, что с RTX 5080 подобное не произойдёт.

Также было подтверждено, что флагманская модель GeForce RTX 5090 получит поддержку высокоскоростного стандарта DisplayPort 2.1a UHBR20. Кроме того, стандартной модификации RTX 5090 приписывается наличие лишь одного разъёма 12V-2x6, несмотря на недавнюю утечку, хотя не исключено, что более мощные версии получат сразу два 16-контактных коннектора.

Ожидается, что официальная презентация первых моделей серии GeForce RTX 50 состоится в начале следующего года на выставке CES 2025.