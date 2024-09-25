Покупка GeForce RTX 5090 приведёт к дополнительным тратам на новый блок питания.

Недавние утечки о высоких показателях энергопотребления предстоящих видеокарт Nvidia GeForce RTX 50 продолжают обрастать подробностями — как сообщает издание TechSpot, для флагманской модели новой линейки может понадобиться новый блок питания.

Источник фото: TechSpot

Флагман текущего поколения, GeForce RTX 4090, известен не только своей высокой производительностью, но и большим потреблением энергии, переваливающим за отметку в 450 Вт, а GeForce RTX 5090, согласно недавним утечкам, будет требовать около 600 Вт. Требования других моделей GeForce RTX 50, как утверждает ряд источников, также возрастут.

Конечно, для столь высоких потребностей в обеспечении энергией хватит и мощных блоков питания текущего поколения, но Nvidia, судя по всему, решила обезопасить себя и своих клиентов, учитывая, что у GeForce RTX 4090 были проблемы с плавящимися разъёмами питания, поэтому, вероятно, внедрит для RTX 5090 более безопасное решение в виде двух кабелей питания.

Данный вывод основан на материале журналистов TwekTown, недавно посетивших завод компании MSI в Китае и изучивших мощные блоки питания MEG Ai1600T PCIe 5.0 и MPG A1250 от производителя, которые были оснащены сразу двумя 16-контактными разъёмами питания 12V-2x6.

Как отметили представители MSI, дополнительный разъём был добавлен с целью поддержки предстоящих видеокарт следующего поколения. В компании не упомянули конкретных названий, но с учётом того, что в ассортименте Intel и AMD в ближайшее время вряд ли появятся модели со столь высокими потребностями, обновление, судя по всему, предназначено для будущих видеоадаптеров GeForce RTX 50 от Nvidia.

Если информация подтвердится, то покупателю топовой GeForce RTX 5090 придётся позаботиться и о покупке нового блока питания, что потребует дополнительных финансовых вложений.

Ожидается, что видеокарты Nvidia серии GeForce RTX 50 будут представлены на выставке CES 2025 в начале следующего года.