Новинка имеет до 16 ГБ ОЗУ, 50-Мп основную камеру и ёмкий аккумулятор.

Ассортимент бренда RedMagic расширился новым игровым планшетом RedMagic Nova, оснащённым высокопроизводительным чипсетом, большим экраном и мощной системой охлаждения, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Игровой планшет RedMagic Nova снабжается чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version с повышенной по сравнению со стандартной модификацией частотой CPU (до 3.4 ГГц) и GPU (до 1.0 ГГц), 12/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 объёмом 256/512 ГБ.

Устройство оснащается производительной системой охлаждения, имеющей девятислойную структуру, состоящую из алюминиевого слоя, дополненного медной фольгой, прикрывающей материнскую плату, что позволяет эффективно отводить тепло от компонентов, а высокоскоростной вентилятор, способный работать со скоростью до 20 000 об/мин, обеспечивает вывод нагретого воздуха за пределы корпуса, изготовленного из алюминия.

Новинка имеет 10.9-дюймовый экран с разрешением 2.8K (2880x1800 точек), соотношением сторон 16:10, пиковой яркостью 550 нит и частотой обновления 144 Гц. Для предотвращения чрезмерной нагрузки на глаза в процессе жарких игровых сессий или длительной работы дисплей оснащается технологией минимизации синего цвета.

Питает устройство ёмкая аккумуляторная батарея на 10 100 мА·ч, обеспечивающая автономную работу до 18.7 часа и поддерживающая быструю зарядку мощностью 80 Вт, благодаря чему восполнить заряд от 0 до 100 % можно всего за 55 минут.

Новинка имеет 50-Мп камеру на задней панели, дополненную 20-Мп сенсором на фронтальной стороне, четыре динамика, три микрофона, два вибромотора и порт USB Type-C. Устройство поддерживает Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.4, а также совместимо с рядом аксессуаров. Толщина планшета составляет всего 7.3 мм при весе 530 г.

Цена игрового планшета RedMagic Nova стартует от 499 долларов/499 евро за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, в то время как модификация с 16 ГБ ОЗУ и хранилищем на 512 ГБ оценена в 649 долларов/649 евро. Новинка будет доступна для предварительного заказа с 7 октября, ранний доступ намечен на 15 октября, а глобальный запуск запланирован на 16 октября.