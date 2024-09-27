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Lenovo делится усреднёнными результатами тестов планшета Legion Y700 (2024) в играх
Производитель сообщает о высоком быстродействии новинки в играх.

Уже через несколько дней компания Lenovo должна представить свой новый игровой планшет Legion Y700 (2024), а сегодня решила поделиться данными о возможностях устройства в играх, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Lenovo

Согласно данным, предоставленным Lenovo, новинка обеспечивает высокую частоту кадров в играх различных жанров — в пошаговых трёхмерных тайтлах планшет демонстрирует средний показатель 59.8 fps в разрешении 2560x1600 пикселей, потребляя 8.8 Вт, а в мобильных RPG с открытым миром предлагает 59.9 fps в разрешении 1720x1080 точек при среднем энергопотреблении 9.5 Вт.

Наконец, в экшн играх Lenovo Legion Y700 (2024) способен обеспечить среднюю частоту кадров 59.9 fps при разрешении 2304x1440 точек.

Отмечается, что производитель не предоставил информации об играх, в которых тестировался планшет, но на одном из рекламных изображений представлен тайтл Genshin Impact, который является достаточно требовательным к современным мобильным устройствам.

Чуть ранее стало известно, что игровой планшет Lenovo Legion Y700 (2024) будет представлен в Китае 29 сентября текущего года.

#lenovo #legion y700 (2024
Источник: notebookcheck.net
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