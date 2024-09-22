Новинка может использоваться не только в игровых целях, но и для создания контента.

Производитель AOC дополняет свой модельный ряд игровых мониторов новым представителем, получившим название Q27G12ZE/D и широкие возможности, сообщает издание Gizmochina.

Геймерский монитор AOC Q27G12ZE/D снабдили 27-дюймовой панелью Fast IPS с разрешением 2K (2560x1440 точек), высокой частотой обновления в 240 Гц, и низким временем отклика GtG 1 мс, что обеспечивает качественную картинку даже в самых динамичных игровых сценах.

Также геймеры смогут оценить поддержку технологии адаптивной синхронизации Adaptive Sync, позволяющей устранить визуальные разрывы картинки во время жарких игровых баталий, и наличие ПО G-MENU, при помощи которого имеется возможность точной настройки параметров и макросов, а также переключения режимов, адаптированных для конкретных игр.

Кроме того, новинка характеризуется яркостью 300 нит и коэффициентом статической контрастности 1000:1, а также поддерживает HDR10, обеспечивая расширенный динамический диапазон для более ярких цветов.

Заявленный диапазон цветовых пространств DCI-P3 и sRGB составляет 92 и 99 % соответственно, благодаря чему достигается достаточно точная цветопередача.

Источник фото: Gizmochina

Подключение монитора к ПК, игровой консоли или другим устройствам обеспечивается при помощи двух разъёмов HDMI 2.0 и пары портов DisplayPort 1.4. Также имеется 3.5-мм аудиоразъём.

Новинка оснащается эргономичной подставкой, позволяющей регулировать положение монитора для достижения максимального удобства в использовании. Для настенного монтажа имеется крепление VESA 100x100 мм.

Ценник геймерского монитора AOC Q27G12ZE/D в китайской рознице составляет 1549 юаней (220 долларов).