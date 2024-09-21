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Улучшенное охлаждение позволило Snapdragon 8 Gen 3 обогнать Apple A18 Pro в Genshin Impact
Система охлаждения является важным компонентом в смартфоне.

Высокая производительность новых поколений чипсетов позволяет без проблем играть в современные игры на смартфонах, но рассеивание излишков тепла от чипов является одним из факторов, напрямую влияющих на быстродействие, что подтвердили в своём видео специалисты канала «极客湾Geekerwan» на платформе YouTube, сообщает издание Gizmochina.

Представители канала запустили несколько современных игр на смартфонах, оснащённых высокопроизводительными чипсетами, в частности, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, MediaTek Dimensity 9300+, Apple A18 Pro и A17 Pro, и результаты оказались довольно интересными. 

В Genshin Impact в лидеры с показателем 59.9 fps вырвался Snapdragon 8 Gen 3 в составе смартфона Red Magic 9S Pro, который оснащён активной системой охлаждения, что, судя по всему, и стало решающим фактором, так как Xiaomi 14 Pro, снабжённый аналогичным чипом, но менее мощной СО, обеспечил всего лишь 38.9 fps.

Чипсет Apple A18 Pro, установленный в iPhone 16 Pro Max, показал результат в 55.5 fps, в то время как iPhone 16 Pro с тем же чипом продемонстрировал 49.5 fps – предполагается, что это связано с более слабой системой охлаждения версии Pro, имеющей более скромные размеры по сравнению с Pro Max.

Источник фото: Gizmochina

В тесте же Apple A18 в составе iPhone 16 и iPhone 16 Plus проявились странности — более крупная модель Plus с показателем 50.0 fps уступила стандартному варианту, обеспечившему 53.3 fps. Вполне возможно, что при проектировании системы охлаждения инженеры не учли определённых нюансов.

В целом, тест наглядно демонстрирует необходимость оснащения топовых моделей смартфонов качественными системами охлаждения для раскрытия потенциала высокопроизводительных чипов.

#snapdragon 8 gen 3 #genshin impact #apple a18 pro
Источник: gizmochina.com
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