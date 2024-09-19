Борьба с читерами не всем пошла на пользу.

Несколько дней назад компания Rockstar Games решила бороться с читерами в GTA V Online радикальным методом, внедрив в игру на уровне ядра античит-систему BattleEye, которая принесла обладателям игровой консоли Steam Deck и других устройств с Linux ряд проблем, сообщает издание NotebookCheck.

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Оказалось, что внедрение BattleEye в GTA V Online закрывает владельцам Steam Deck и Linux-устройств доступ в онлайн-режим, что вызвало негодование среди некоторых геймеров.

Компания Rockstar Games винит в создавшейся ситуации разработчиков Steam Deck, которые, согласно странице официальной поддержки, не внедрили BattlEye для GTA Online. Инцидент выглядит достаточно странным, учитывая, что целый ряд других популярных игр имеет поддержку данной античит-системы и, как отмечается, прекрасно работает на Steam Deck и других устройствах с Linux.

Отмечается, что геймеры по-прежнему смогут играть в GTA V на Linux или Steam Deck, но только в сюжетном или автономном режиме, для чего придётся пойти на некоторые ухищрения, прописав опцию запуска -nobattleye, которая исключит активацию античит-системы.

В настоящий момент неизвестно, намерена ли компания Rockstar Games принимать меры по устранению данного недоразумения, или ситуация так и останется в подвешенном состоянии, пока сторонние специалисты не найдут способ решения.