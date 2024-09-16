Анонс новинки может состояться в ближайшие недели.

В связи с приближением даты презентации новой портативной игровой приставки Nintendo Switch 2 в сети появляется всё больше утечек, проливающих свет на характеристики и стоимость предстоящей новинки — сегодня свежими данными делится издание Taiwan Economic Daily, подтверждающее более раннюю информацию о ценнике консоли и дополняющее утечку данными об одной интересной особенности, которую получит новая модель, сообщает издание NotebookCheck.

Концепт Nintendo Switch 2. Источник фото: Nontendo Podcast/YouTube

Утверждается, что портативная игровая консоль Nintendo Switch 2 будет иметь более высокую производительность, больший экран с улучшенной частотой обновления и увеличенное время автономной работы, а также получит поддержку функций с использованием технологий искусственного интеллекта.

Наиболее интересной деталью, которую раскрыло издание Taiwan Economic Daily, стало упоминание о наличии у Nintendo Switch 2 двух экранов. Каких-либо подробностей относительно данного факта не приводится, но можно предположить, что новая игровая консоль конструктивно будет схожа с Nintendo DS, что дополнительно позволит расширить список игр.

Не стоит исключать и возможность того, что реализация системы с двумя экранами будет основываться на подходе, применённом в Nintendo Wii U, когда совместно с консольным блоком в набор входил и отдельный геймпад со встроенным сенсорным дисплеем.

Кроме того, издание подтверждает недавнюю утечку о стоимости новинки — утверждается, что цена новой модели составит 400 долларов.

Более ранние слухи указывают на то, что Nintendo Switch 2 получит дисплей с частотой обновления 120 Гц, не менее 12 ГБ оперативной памяти и возможность подключения контроллеров Joy-Con при помощи магнитов.

Предполагается, что официальная презентация Nintendo Switch 2 может состояться в октябре текущего года.