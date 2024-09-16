По словам разработчика, он не имеет к перезапуску игры никакого отношения.

Несколько дней назад в сети Интернет неожиданно появились новый веб-сайт и видео на платформе YouTube, анонсируя предстоящий перезапуск популярной некогда игры Flappy Bird, но создатель оригинальной версии, вьетнамский разработчик Донг Нгуен, заявил, что не имеет к перезапуску никакого отношения, сообщает издание Neowin.

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Игра Flappy Bird, выпущенная для мобильных платформ Android и iOS в 2013 году и заключающаяся в том, чтобы помочь птице избежать столкновения с препятствиями в процессе полёта, спустя всего несколько месяцев завоевала огромную популярность — было подсчитано, что игру скачали более 50 млн раз, а на пике она приносила своему создателю около 50 тыс. долларов в день благодаря встроенным рекламным баннерам.

В феврале 2014 года разработчик убрал Flappy Bird из магазинов Apple Store и Google Play, аргументировав свои действия возникновением определённых неудобств в связи с огромной популярностью своей игры.

Перезапуск Flappy Bird стал для многих неожиданностью, но, как оказалось, разработчик оригинальной версии не причастен к её возвращению — по словам Донга Нгуена, он никоим образом не связан с новым вариантом игры, ничего не продаёт и не поддерживает криптовалюту. Завершающая часть сообщения может намекать на участие в подготовке перезапуска Майкла Робертса, который попутно возглавляет одну из криптокомпаний.

Ожидается, что новая версия игры Flappy Bird будет по-прежнему бесплатной, а также добавит новых персонажей и разнообразные режимы. Она должна выйти на ОС Android и iOS в следующем году.