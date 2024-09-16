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Рекламные постеры Xiaomi 14T Pro подтверждают характеристики смартфона
Новинка получит быстрый чип, 144-Гц экран и ёмкую батарею.

Смартфоны серии Xiaomi 14T, о которых в сети Интернет имеется уже немало информации, продолжают обрастать подробностями — сегодня были опубликованы рекламные материалы, подтверждающие спецификации Xiaomi 14T Pro, сообщает издание Gizmochina.

Как и предрекали предыдущие утечки, смартфон Xiaomi 14T Pro получит производительный чипсет MediaTek Dimensity 9300+ 5G, дополненный фирменными чипами Xiaomi Surge P2 и G1 для контроля питанием устройства от аккумулятора ёмкостью 5000 мА·ч, поддерживающего быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт, при помощи которой можно восполнить заряд батареи от 0 до 100 % всего за 19 минут. Для тех, кто не желает возиться с кабелем, имеется беспроводная зарядка мощностью 50 Вт.

Экран новинки характеризуется частотой обновления 144 Гц и использованием технологий искусственного интеллекта, но какая именно роль им отводится, рекламный постер не раскрывает. Дополняет набор ИИ-возможностей поддержка виртуального ассистента Gemini.

Основная камера смартфона представлена 50-Мп датчиком Light Fusion 900 и объективом Leica Summilux с апертурой f/1.6, которую дополняют 12-Мп сверхширокоугольный модуль и 50-Мп телеобъектив. На фронтальной панели располагается 32-Мп селфи-камера.

Кроме того, новинка оснащается пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим стандарту IP68.

Источник фото: Gizmochina

Ожидается, что к смартфону Xiaomi 14T Pro присоединится и стандартная модель Xiaomi 14T, которая, согласно ряду более ранних утечек, будет снабжена чипсетом MediaTek Dimensity 8300 Ultra, 6.67-дюймовым дисплеем с разрешением 1.5K (2712x1220 точек), с частотой обновления 144 Гц и плотностью пикселей 446 PPI, 12 ГБ ОЗУ и хранилищем на 256 ГБ, аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч, 50-Мп основной камерой с датчиком Sony IMX906 и оптической стабилизацией изображения, 50-Мп телеобъективом и 12-Мп сверхширокоугольной камерой, 32-Мп селфи-камерой, а также корпусом с рейтингом IP68.

Запуск новой линейки смартфонов Xiaomi 14T должен состояться 26 сентября текущего года.

#xiaomi 14t #xiaomi 14t pro
Источник: gizmochina.com
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Xiaomi объявляет дату запуска смартфонов серии 14T, а информатор публикует свежие рендеры новинок
Смартфоны Xiaomi 14T и 14T Pro показались на качественных рендерах
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Китя
00:19
Прям по коврику мышку водишь и она реагирует.
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Nvidia&Intel Hater
00:16
а что же у меня все работает а.все нормально поворачивается.смотри что у тебя в настройках стоит.у меня нормально мышь разворачивает и нет никаких проблем .жать не надо ничего
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
Бауржан Искаков
00:15
Чё врать то. Давно уже потеряна связь с этими вояджерами. Наса вообще лживая организация.
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Китя
00:14
Так не работает, мыха не крутится. Игра писана изначально на PS4 и на ней лучше гамать на джойстике.
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
Nvidia&Intel Hater
00:13
да с какой радости то,обычно поворачиваюсь как всегда крутя мышой
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
Китя
00:13
Как в 3D игре. Ходишь целишься разворачиваешься мышкой. а в этих звёздных войнах чтобы развернутся надо в колёсико мышке нажать тогда он развернется задом на перед вот.
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
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