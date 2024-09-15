Новинка получит OLED-панель и чип Qualcomm.

Компания Oppo работает над новым смартфоном K-серии, о котором в сети Интернет появляется всё больше данных — недавно информатор Digital Chat Station рассказал, что предстоящая новинка имеет модельный номер PKS110, а сегодня поделился новыми подробностями, проливающими свет на характеристики устройства, сообщает издание Gizmochina.

Oppo K12. Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что новая модель смартфона Oppo, принадлежащая к K-серии, обзаведётся чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, OLED-панелью с разрешением Full HD+, 50-Мп основной камерой на задней панели и ёмкой аккумуляторной батареей на 6500 мА·ч, которая, как ожидается, получит поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Несмотря на аккумулятор большой ёмкости, новинка должна получить сравнительно тонкий и лёгкий корпус. Кроме того, смартфону приписывается наличие высокопрочной композитной полимерной рамки.

В текущем году производитель представил свои модели Oppo K12 и K12x, оснащённые чипсетами Snapdragon 7 Gen 3 и Snapdragon 695 соответственно, в Китае, поэтому новинка может присоединиться к ним чуть позже, расширив серию K12.

При этом нельзя исключать и возможность того, что модель будет принадлежать к новой линейке K13, но точных данных о позиционировании новинки, как и подробностей относительно даты её запуска, информатор в настоящий момент не предоставляет.