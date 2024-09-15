Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Информатор раскрыл ряд характеристик нового смартфона Oppo K-серии
Новинка получит OLED-панель и чип Qualcomm.

Компания Oppo работает над новым смартфоном K-серии, о котором в сети Интернет появляется всё больше данных — недавно информатор Digital Chat Station рассказал, что предстоящая новинка имеет модельный номер PKS110, а сегодня поделился новыми подробностями, проливающими свет на характеристики устройства, сообщает издание Gizmochina.

Oppo K12. Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что новая модель смартфона Oppo, принадлежащая к K-серии, обзаведётся чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, OLED-панелью с разрешением Full HD+, 50-Мп основной камерой на задней панели и ёмкой аккумуляторной батареей на 6500 мА·ч, которая, как ожидается, получит поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Несмотря на аккумулятор большой ёмкости, новинка должна получить сравнительно тонкий и лёгкий корпус. Кроме того, смартфону приписывается наличие высокопрочной композитной полимерной рамки.

В текущем году производитель представил свои модели Oppo K12 и K12x, оснащённые чипсетами Snapdragon 7 Gen 3 и Snapdragon 695 соответственно, в Китае, поэтому новинка может присоединиться к ним чуть позже, расширив серию K12.

При этом нельзя исключать и возможность того, что модель будет принадлежать к новой линейке K13, но точных данных о позиционировании новинки, как и подробностей относительно даты её запуска, информатор в настоящий момент не предоставляет.

#oppo
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Oppo Find N5 может стать первым складным устройством с чипом Snapdragon 8 Gen 4
Названы самые продаваемые смартфоны до $150 во втором квартале 2024 года
Показан дизайн передней панели OPPO Find X8 с центрированным дизайном «умного острова»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России стартует строительство новой дороги в Крым
1
Власти США намерены спасти тонущую Intel, заставив NVIDIA отказаться от услуг тайваньской TSMC
10
По мнению датамайнера Thour, Steam может уйти из России.
16
Samsung выпустила сентябрьское обновление для смартфонов серий Galaxy S21 и Galaxy S20 FE
1
Android 15 внедряет функцию ограничения заряда до 80%
7
AMD FSR 3 в Cyberpunk 2077 ощутимо повышает fps, но приводит к появлению заметных артефактов
11
Создатели Kingdom Come: Deliverance 2 раскрыли новые детали проекта
+
Google тестирует «оконный» режим для Android планшетов
+
Утечка данных показала характеристики процессора Snapdragon 8 Gen 4
+
Разработчик сравнил возможности PS5 Pro и PS5 на примере своей игры
6
Эксперты назвали три веские причины подождать iPhone 17 Air, а не гнаться за iPhone 16
+
В Тольятти построят новое машиностроительное производство
+
Nvidia подтвердила надвигающийся дефицит видеокарт Blackwell
2
Со следующего года управлять сервисом беспилотных такси Waymo в Атланте и Остине будет Uber
+
Компания AMD начала скрывать часть надписей на коробках с процессорами Ryzen чёрной наклейкой
+
Эксперты протестировали PlayStation 5 Pro — 60 FPS при разрешении 1600p-2160p и поддержка 8K
+
Игровой процессор AMD Ryzen 5 7600X3D покидает пределы США и Германии, становясь доступным и в Китае
2
Создатель Spider-Man: Beyond the Spider-Verse прокомментировал слухи о закрытии проекта
+
Сервис "Яндекс Go" впервые оштрафовал самокатчика на 100 000 рублей
3
Разработчики сторонних лаунчеров для Android объединяются, чтобы выразить недовольство Google
2

Популярные статьи

"Deathbound" - очень спорный "соулслайк" (краткий обзор игры)
1
5 новых «корейцев», которые можно купить дешевле 2,5 млн в России
4
Xbox списывает 50 млрд долларов убытков в виде неликвидных активов
3
PlayStation 5 Pro vs ПК – собираем мощный геймерский компьютер по цене игровой приставки Sony
14
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
61
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки
1
Как создать шаблон в Notion для изучения английского языка
3
О том, как РККА разгромила итальянцев под Сталинградом
+

Сейчас обсуждают

Maxim Pavlov
19:16
Почему бы компании изготовителю перед выходом в серию не сделать это ограничение,только зашив её так ,чтоб потребитель видел и думал ,что у него 100%ый заряд. Иначе подсознательно "гонишь" что девайс...
Android 15 внедряет функцию ограничения заряда до 80%
Bratken
19:09
Да вряд ли. Может как-то жестче оплата будет мониториться и все такое, но не более. Т.е. какие-то куски стима отвалятся. Но сам стим не отвалится
По мнению датамайнера Thour, Steam может уйти из России.
Дмитрий Белоногов
19:04
RX - Одна из самых долгоиграющих серий в истории, наверное, почти как 8K/9K серия зелёных. До сих пор сапфирка 588я лежит на полке, отработала без нареканий до конца 2022 года, и тянула все новинки до...
Biostar анонсировала продажи видеокарты Radeon RX 580 спустя 7 лет после официального релиза
Мечта Шеншебека
19:00
Неожиданность будет для Меркавы.
20 сентября состоится конференции по запуску новых продуктов ROG
Sammie Vanhalen
18:48
Ага, а из Киева и Харькова постоянно подкрепления бы шли. Дураки что ли наши военные?
Складной смартфон Pixel 9 Pro Fold можно случайно сломать, согнув его в неправильную сторону
Sammie Vanhalen
18:46
Зачем? Прибалтийские вымираты сами прекрасно вырождаются. У запада поэтому не было заинтересованности делать из них антироссийский кулак: не из кого. А так славяне убивают славян, что может быть прекр...
Складной смартфон Pixel 9 Pro Fold можно случайно сломать, согнув его в неправильную сторону
REY_B_
18:45
На дроно-устойчивость проверяли? Или опять будет неожиданность?
20 сентября состоится конференции по запуску новых продуктов ROG
Demiurg666
18:42
Реально находятся альтернативно одарённые, которые ожидают, что им дадут денег за то, что они трогают экраны своих смартфонов? 😂
Топ-3 тапалок в Telegram, благодаря которым можно заработать
Добрый день
18:26
Итоги: я вам тут херни всякой понаписал, главное чтобы вы просмотр сгенерили и тупую рекламу в конце посмотрели.
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки
Seln
18:26
В 2008-ом брал новый ниссан альмера классик за 350 тысяч. Хорошо живём.
5 новых «корейцев», которые можно купить дешевле 2,5 млн в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем