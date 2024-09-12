Новинка получит более скромные размеры по сравнению с предшественницей.

До официальной презентации новой линейки смартфонов Galaxy S25 осталось ещё несколько месяцев, но рендеры, раскрывающие дизайн предстоящих новинок, продолжают появляться в сети Интернет — вчера информатор Onleaks совместно с изданием Android Headlines обнародовал изображения Samsung Galaxy S25 Ultra, а сегодня этот же источник публикует рендеры стандартной модели Galaxy S25.

Как можно судить по представленным изображениям, дизайн смартфона Samsung Galaxy S25 изменился не слишком заметно — единственной бросающейся в глаза деталью являются кольца для объективов камер. Кроме того, новинка получит более тонкие рамки вокруг 6.2-дюймового дисплея, что вполне объяснимо, учитывая её более скромные размеры по сравнению с Galaxy S24, составляющие 146.9x70.4x7.2 мм, в то время как у модели предшествующего поколения они достигают 147.0x70.6x7.6 мм.

Источник фото: Onleaks/Android Headlines

Более ранние слухи приписывали новинке наличие как чипсета Exynos следующего поколения, так и SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 – о первом в сети Интернет к настоящему времени практически ничего нет, в то время как второй уже успел засветиться в бенчмарке Geekbench, достигнув максимальной тактовой частоты 4.32 ГГц и значительно оторвавшись от новейшего чипа Apple A18 Pro.

Согласно ряду утечек, Samsung Galaxy S25 получит до 12 ГБ ОЗУ и унаследует аккумуляторную батарею ёмкостью 4000 мА·ч от предшественницы.

Ожидается, что официальная презентация линейки смартфонов Samsung Galaxy S25 состоится в январе следующего года.