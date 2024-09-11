Новинка получит целый ряд улучшений по сравнению с предшественниками.

Предстоящий Samsung Galaxy S25 Ultra уже успели окрестить одним из самых тонких и лёгких флагманских смартфонов современности, а появление предстоящей новинки на сайте сертификации 3C демонстрирует ещё одно преимущество новой модели, сообщает издание Gizmochina.

Как следует из записей, представленных в базе данных 3C, cмартфон Samsung Galaxy S25 Ultra, появившийся с модельным номером SM-S9380, обзаведётся поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт — аналогичной возможностью обладают и предшественники. При этом в комплект поставки новой модели зарядное устройство входить не будет.

Чем точно не могут похвастаться другие смартфоны Samsung, представленные на рынке, так это поддержкой спутниковой связи, а у Galaxy S25 Ultra, судя по сайту сертификации 3C, она будет, что сделает его первым смартфоном производителя, снабжённым данной функцией.

Рендер Samsung Galaxy S25 Ultra от Onleaks/AndroidHeadlines. Источник фото: Gizmochina

Рендеры новинки, опубликованные OnLeaks при поддержке AndroidHeadlines, демонстрируют, что заметных изменений в дизайне новая модель не получит, хотя Ice Universe отмечает, что данные изображения могут быть не слишком точными в деталях, в том числе в исполнении фронтальной панели и металлической рамки, а также текстуре и дизайне камеры — информатор представил свой собственный, изменённый, рендер Galaxy S25 Ultra с учётом работы над ошибками.

Рендер Samsung Galaxy S25 Ultra, исправленный Ice Universe. Источник фото: Gizmochina

Более ранние утечки утверждают, что новинка получит чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, который уже успел продемонстрировать весьма высокие результаты в Geekbench, 6.8-дюймовый экран, 200-Мп основную камеру, улучшенный 50-Мп сверхширокоугольный модуль, 50-Мп телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом и перископический телеобъектив с пятикратным оптическим зумом, а также аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч и пылевлагозащищённый корпус с рейтингом IP68.

Ряд источников предполагает, что Samsung официально презентует свой флагманский смартфон Galaxy S25 Ultra в начале 2025 года.