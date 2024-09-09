Новинка внешне отличается от Xiaomi Redmi K70 Ultra.

Новая серия смартфонов Xiaomi 14T уже практически готова к запуску, а журналисты издания PassionateGeekz публикуют первое изображение Pro-версии, раскрывая особенности дизайна предстоящей новинки.

Источник фото: PassionateGeekz

Более ранние утечки предполагали, что смартфон Xiaomi 14T Pro унаследует дизайн от модели Xiaomi Redmi K70 Ultra, но на опубликованном рендере новинка, представленная в цветовом оформлении Titanium Black, предстаёт с совершенно другим дизайном задней панели — модуль камеры Pro-версии имеет квадратную форму со скруглёнными углами и круглыми крышками объективов, между которыми располагается надпись «LEICA».

Фронтальная же часть, представленная плоским дисплеем с круглым вырезом для селфи-камеры, выглядит весьма схоже с Redmi K70 Ultra.

Ожидается, что смартфон Xiaomi 14T Pro будет оснащён производительным чипсетом MediaTek Dimensity 9300+, 6.67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4000 нит, тройной камерой, включающей в себя основной датчик Light Fusion 900 с разрешением 50 Мп и размером 1/1.31 дюйма, 12-Мп сверхширокоугольный модуль и 50-Мп телеобъектив, а также 32-Мп камерой на фронтальной панели, предназначенной для селфи и видеозвонков.

Ранее в сети появилась информация о стоимости Xiaomi 14T Pro с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти — в европейской рознице модель получила ценник в €899. Презентация смартфонов серии Xiaomi 14T ожидается в ближайшие дни.