Новинка легче целого ряда своих конкурентов.

Официальный анонс флагманского смартфона Samsung следующего поколения, Galaxy S25 Ultra, ожидается только через несколько месяцев, но информатор Ice Universe продолжает раскрывать подробности о характеристиках будущей новинки — ранее он сообщил о размерах устройства, а сегодня раскрыл данные о его весе, сообщает издание NotebookCheck.

Рендер Samsung Galaxy S25 Ultra. Источник фото: Gizmochina

Как утверждает информатор, вес смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra составит всего 219 г, что заметно меньше модели предшествующего поколения, Galaxy S24 Ultra (233 г), и недавно представленного iPhone 16 Pro Max (227 г). Кроме того, по данному параметру новинка обходит такие флагманские модели, как Google Pixel 9 Pro XL (221 г), Xiaomi 14 Ultra (229.5 г) и Vivo X100 Ultra (229 г).

Учитывая предыдущие данные о размерах новинки, составляющих 162.8x77.6x8.2 мм, можно сказать, что Galaxy S25 Ultra станет одной из самых тонких и лёгких флагманских моделей современности.

Также информатор напомнил, что питанием устройство обеспечит батарея ёмкостью 5000 мА·ч — таким же аккумулятором снабжены и модели предшествующих поколений. Возможности восполнения заряда, судя по всему, тоже сохранятся — ожидается, что новинка будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт.

Кроме того, новой модели приписывается наличие 200-Мп основной камеры на задней панели, соседствующей с парой 50-Мп телеобъективов и сверхширокоугольным модулем на 50 Мп, 12-Мп фронтальной камеры, датчика отпечатков пальцев, встроенного в экран, корпуса с рейтингом IP68 и предустановленной оболочки One UI 7.1 на основе Android 15.

Предполагается, что Samsung официально презентует Galaxy S25 Ultra в начале следующего года.