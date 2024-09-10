Чип нового поколения уступает своему предшественнику.

Несколько часов назад Apple официально представила свою новую линейку смартфонов iPhone 16, оснащённых 3-нм чипами следующего поколения Apple A18 и A18 Pro, а сейчас результаты первого теста одной из новинок публикуются изданием NotebookCheck.

Источник фото: NotebooCheck/Apple

В бенчмарке Geekbench предполагаемый чип Apple A18, которым снабжаются модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus, продемонстрировал неоднозначные результаты — если в однопоточном тесте новинка получила 3114 баллов, обойдя даже Pro-версию предшествующего поколения, с её 2930 очками, то в многопоточном режиме набрала лишь 6666 баллов, что значительно меньше не только показателя A17 Pro, в тестах источника составляющего 7224 очка, но и достижений чипсета A16, который способен набирать около 6800-6900 баллов.

Источник фото: NotebookCheck/Geekbench

В базе данных Geekbench указывается, что 6-ядерный чип работал на частоте 4.04 ГГц, что вполне соответствует ожидаемым параметрам новинки, но причины столь низкого результата в многоядерном тесте в настоящий момент не ясны.

Отмечается, что подобные проблемы с чипами Apple существовали и ранее — например, результаты тестирования Apple M4 сразу после дебюта новинки также не отражали его реальной производительности.

Хотя Apple и отмечала превосходство своих чипсетов нового поколения над предшественниками, компания не сравнивала чипы A18 и A17 Pro напрямую, ограничившись лишь сопоставлением показателей новых моделей с SoC A16.

В продажу линейка iPhone 16 поступит уже 20 сентября, поэтому рекомендуется дождаться этой даты, чтобы более подробно разобраться в ситуации.