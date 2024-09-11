Негативных отзывов на PlayStation 5 Pro довольно много.

Вчера Sony официально представила долгожданную игровую консоль PlayStation 5 Pro, но геймеры оказались разочарованы, узнав подробности о стоимости новинки и дополнительных аксессуаров, сообщает издание Neowin.

Источник фото: Sony

Несмотря на заявления Sony о более высоких характеристиках PlayStation 5 Pro по сравнению со стандартной моделью, значительном увеличении скорости рендеринга в играх, достигающем 45 %, более быстрой трассировке лучей и новой технологии масштабирования с использованием искусственного интеллекта, геймеры разочарованы стоимостью новинки, о чём сообщают в сети Интернет.

Пользователи отмечают не только завышенную, по их мнению, цену игровой консоли, но и необходимость тратить дополнительные средства за дисковод или подставку. Геймеры высказывают своё негативное мнение на всех доступных площадках — например, на YouTube, где сообщения о высокой цене новинки набирают сотни и тысячи лайков, или в официальном блоге Sony.

Кроме того, видеоролик, размещённый на YouTube и посвящённый презентации PlayStation 5 Pro, на момент написания материала набрал уже более 140 000 дизлайков, что почти втрое превышает число лайков.

Конечно, есть и положительные отзывы, указывающие на возросшую производительность и ряд новых возможностей, но они тонут в негативных комментариях.

Для тех, кто не знаком с ценниками PlayStation 5 Pro — Sony установила цену на новинку на уровне 700 долларов в США, 700 фунтов стерлингов в Великобритании и 800 евро в Европе. За дисковод придётся доплатить ещё 79 долларов, а за подставку — 29 долларов.

Вполне возможно, что Sony учтёт шквал критики в адрес новинки и сделает из этого соответствующие выводы, что положительно повлияет на цену консоли в будущем.