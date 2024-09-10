Новинка получила целый ряд улучшений по сравнению со стандартной моделью.

Компания Sony официально представила свою новую игровую приставку PlayStation 5 Pro, о которой в сети Интернет накопилось уже немало слухов и утечек — как и предполагалось, новинка получила более высокие характеристики по сравнению со стандартной моделью и может предложить геймерам лучшую графику и ряд новых возможностей, сообщает издание Neowin.

Источник фото: Neowin

В ходе презентации новинки Марк Черни, ведущий архитектор оборудования подразделения PlayStation, отметил, что 75 процентов геймеров предпочитают играть в режиме производительности (Performance Mode) с показателем 60 кадров в секунду.

Новая игровая консоль Sony PlayStation 5 Pro способна удовлетворить высокие запросы игроков, что достигается благодаря новому графическому процессору, имеющему на 67% больше вычислительных блоков по сравнению с GPU, которым оснащается стандартная PlayStation 5, и более быстрой памяти, получившей прирост скорости на 28% — это обеспечивает повышение скорости рендеринга до 45%, что позволяет сделать игровой процесс более плавным.

Кроме того, новинка обладает усовершенствованной и более мощной трассировкой лучей, обеспечивающей более качественное динамическое отражение и преломление света, что позволяет повысить скорость в два или даже три раза.

Как и ожидалось, Sony представляет собственную ИИ-технологию масштабирования на основе машинного обучения, получившую название PlayStation Spectral Super Resolution и позволяющую улучшить игровой процесс.

Помимо этого, новая модель получила функцию PS5 Pro Game Boost, предназначенную для повышения производительности обратно совместимых игр для PlayStation 4, и Enhanced Image Quality для увеличения разрешения в тайтлах, разработанных для PS4.

Новинка поддерживает переменную частоту обновления (VRR) на совместимых моделях телевизоров и обеспечивает игровой процесс в разрешении до 8K, а также оснащается модулем Wi-Fi 7 и твердотельным накопителем объёмом 2 ТБ.

Ряд игр будут оптимизированы специально для PS5 Pro, чтобы полностью раскрыть возможности новой модели — такие тайтлы обзаведутся пометкой «PS5 Pro Enhanced».

Стоимость игровой консоли Sony PlayStation 5 Pro в Великобритании составляет 700 фунтов стерлингов, в США — 700 долларов, а в Европе — 800 евро. За дисковод придётся доплатить ещё 80 долларов. Оформить предварительный заказ можно будет начиная с 26 сентября, а в продажу новинка поступит 7 ноября.