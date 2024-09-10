Стоимость варианта с 256 ГБ останется без изменений.

Уже совсем скоро компания Samsung должна представить свою новую линейку планшетов Galaxy Tab S10, включающую модели Galaxy Tab S10 Plus и Galaxy Tab S10 Ultra, которые ранее были замечены на нескольких сайтах сертификации, а сейчас информатор Роланд Квандт публикует данные о стоимости одной из новинок, сообщает издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Утверждается, что цена версии Samsung Galaxy Tab S10 Plus с накопителем объёмом 256 ГБ составит 999 долларов, то есть сохранится на уровне модели предшествующего поколения с аналогичным объёмом постоянной памяти, в то время как вариант с хранилищем на 512 ГБ будет оценён в 1119 долларов, что на 80 долларов меньше по сравнению со стартовой стоимостью планшета Galaxy Tab S9 Plus, оснащённого накопителем соответствующего объёма.

В настоящее время не ясно, коснётся ли данное уменьшение цены, если оно действительно предполагается, модели Galaxy Tab S10 Ultra, или же будет ограничено лишь Plus-версией.

Чуть ранее новые модели появились в ассортименте одного из европейских магазинов, раскрыв свои ценники для модификаций с Wi-Fi и 5G. Кроме того, благодаря данной утечке стало известно, что Galaxy Tab S10 Plus получит 12 ГБ ОЗУ и хранилище объёмом 256/512 ГБ, а Galaxy Tab S10 Ultra будет выпускаться в версиях с 12/16 ГБ оперативной и 256/512 ГБ/1 ТБ постоянной памяти.

Кроме того, новинки могут получить чипсет MediaTek Dimensity 9300+ и быструю зарядку мощностью 45 Вт, а также унаследовать дизайн от моделей предшествующего поколения.