Новая модель обеспечит высочайшую игровую производительность и дебютирует в октябре

Компания OnePlus готовится представить свой новый флагманский смартфон OnePlus 13 с чипсетом нового поколения от Qualcomm в ближайшие несколько недель — как сообщает издание Gizmochina, период дебюта топовой модели был официально подтверждён.

OnePlus 12. Источник фото: Gizmochina

Как отметил в своём сообщении на платформе Weibo президент OnePlus China Луис Ли, смартфон OnePlus 13 будет представлен в следующем месяце и обеспечит высочайшую игровую производительность. Кроме того, он подтвердил, что флагман одним из первых получит дисплей нового поколения производства BOE.

Ожидается, что смартфон OnePlus 13 будет оснащён флагманским чипсетом следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, презентация которого должна состояться во второй половине октября, 6.8-дюймовым дисплеем 8T LTPO BOE X2 с четырьмя микроизгибами, разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, а также встроенным в экран ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

Предполагается, что на задней панели новинки расположится 50-Мп основная камера с датчиком LYT-808 и оптической стабилизацией изображения, дополненная 50-Мп сверхширокоугольным модулем и 50-Мп перископическим телеобъективом с сенсором Sony IMX882 и трёхкратным оптическим зумом.

Питанием устройство должен обеспечивать аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 100 и 50 Вт соответственно. Кроме того, новинка будет оснащена линейным мотором по оси X и корпусом с защитой от пыли и воды, соответствующим стандарту IP68/69.