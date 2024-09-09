Видеокарта тестировалась в составе OneXGPU 2 и была подключена при помощи OCuLink.

Несколько недель назад стало известно, что AMD готовит свою новую мобильную видеокарту Radeon RX 7800M, а производитель внешнего видеоадаптера OneXGPU 2, оснащённого данным GPU, раскрывает результаты тестов будущей новинки — чуть ранее компания One-Netbook продемонстрировала возможности новой видеокарты в нескольких играх, в том числе в Black Myth: Wukong, а сейчас делится показателями видеоадаптера в бенчмарке 3DMark Time Spy.

Источник фото: NotebookCheck/One-Netbook

Как сообщает сайт NotebookCheck, в тесте Time Spy внешняя видеокарта OneXGPU 2, снабжённая Radeon RX 7800M, продемонстрировала результат 15 806 баллов, что выше показателя мобильной Nvidia GeForce RTX 4070, набирающей 13 391 очко, на 16 %.

Настольная версия Radeon RX 7800 XT, показывающая примерно равные с десктопной GeForce RTX 4070 результаты в растровых тестах, в бенчмарке 3DMark Time Spy набирает 20 147 баллов, то есть на 24 % больше по сравнению с мобильной RX 7800M.

Отмечается, что показатели новинки могли бы быть выше, если бы она была установлена непосредственно в ноутбук, в то время как разъём OCuLink, при помощи которого видеокарта была подключена, может заметно снижать производительность.

Несмотря на это, видеокарта Radeon RX 7800M выглядит более выгодным вариантом по сравнению с мобильной GeForce RTX 4070, но решающим фактором станет стоимость новинки.

Ранее стало известно, что Radeon RX 7800M имеет графический процессор Navi 32, оснащённый 60 вычислительными блоками, и 12 ГБ памяти GDDR6. В настоящее время производитель не раскрывает данных относительно даты выхода новой модели.