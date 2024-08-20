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AMD Radeon RX 7800M обеспечила более 60 fps в Black Myth: Wukong при высоком разрешении и качестве
Ещё не вышедшая новинка тестировалась специалистами One-Netbook в составе внешней видеокарты OneXGPU 2.

Компания One-Netbook продолжает рассказывать о своей новой внешней видеокарте OneXGPU 2, основанной на ещё не вышедшем графическом адаптере AMD Radeon RX 7800M — несколько дней назад производитель раскрыл ряд технических характеристик нового продукта, а сегодня продемонстрировал его возможности в нескольких популярных играх, говорится в материале сайта TechSpot.

Источник фото: NotebookCheck/One-Netbook

Специалисты компании подсоединили внешнюю видеокарту OneXGPU 2 к портативному игровому компьютеру, оснащённому процессором AMD Ryzen 7 8840U, и внешнему монитору с высоким разрешением, а затем протестировали данную систему в бенчмарке Black Myth: Wukong — согласно опубликованному видео, при разрешении 3440x1440 точек и высоких графических настройках («High») данная связка смогла обеспечить в среднем около 70-75 fps, а в режиме «Cinematic» показала средний результат примерно 45-50 fps.


Отмечается, что данные показатели могут вызвать определённый скепсис, учитывая, что стандартная Radeon RX 7800 XT, оснащённая тем же количеством вычислительных блоков, что и тестируемая Radeon RX 7800M (60 CU), в тестах журналистов источника при разрешении 2560x1440 и высоких настройках смогла добиться в среднем лишь 57 кадров в секунду.

Кроме того, как утверждает производитель, в игре God of War 2018 года выпуска при разрешении 2560x1600 и Red Dead Redemption 2 при разрешении 1920x1200 при максимальных графических настройках система обеспечила более 60 кадров в секунду.

Ранее стало известно, что, помимо 60 вычислительных блоков, графический адаптер Radeon RX 7800M, основанный на архитектуре RDNA 3, получил 12 ГБ видеопамяти GDDR6.

Внешняя видеокарта OneXGPU 2, оснащённая Radeon RX 7800M, может заинтересовать геймеров, предложив высокую игровую производительность для ноутбуков и мини-ПК, не оснащённых мощными встроенными видеоадаптерами.

Кроме того, новинка имеет широкий набор портов, в том числе один HDMI 2.1, один OCuLink, два DisplayPort 2.0, один USB4, два USB Type-A, один RJ-45, а также кардридер для карт памяти microSD.

Информацию о стоимости и доступности новинки производитель обещает опубликовать позже, но подтверждает скидку в 30% для первых покупателей.

#onexgpu 2 #amd radeon rx 7800m
Источник: techspot.com
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