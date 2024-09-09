Новинка имеет лёгкий корпус, изготовленный из металла.

Компания TECNO представляет свой новый доступный ноутбук MegaBook K16S с процессором AMD и цельнометаллическим корпусом, рассчитанный на выполнение целого ряда задач, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/TECNO

Ноутбук TECNO MegaBook K16S оснащается процессором AMD Ryzen 5 7430U, снабжённым 6 ядрами и 12 потоками с тактовой частотой до 4.3 ГГц и встроенным графическим чипом AMD Radeon Graphics, 16-дюймовым экраном с соотношением сторон 16:10, до 32 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом до 1 ТБ.

Новинка имеет стильный дизайн и лёгкий корпус, изготовленный из металла. Конструкция устройства позволяет использовать его в различных положениях и раскрывать на 180 градусов благодаря прочному шарниру.

Процессор ноутбука оснащается большим вентилятором, который отводит излишки тепла из корпуса через специальные вентиляционные отверстия. Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 70 Вт·ч, способная обеспечить работу в автономном режиме в течение до 17.5 ч.

Кроме того, новинка имеет расширенные возможности с использованием технологий искусственного интеллекта благодаря наличию ключа Microsoft Copilot, поддерживает функцию OneLeap для расширения взаимодействия с другими устройствами и способна обеспечить качественное звучание, имея в своём распоряжении динамики Tecno VOC Sound System мощностью 2.5 Вт с мастер-настройкой DTS.

Также новая модель снабжается камерой с ИИ на 2 Мп, микрофоном, способным улавливать голос на расстоянии пяти метров, сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания, разъёмом RJ-45 и рядом других портов, о предназначении которых в настоящий момент ничего не известно.

Стоимость ноутбука TECNO MegaBook K16S стартует с отметки в 499 евро (около 50 000 рублей). Информацией о дате начала продаж производитель в настоящее время не делится.