Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Количество предзаказов смартфона с тройным складыванием Huawei Mate XT уже превысило 1.8 млн
Новинка вызвала небывалый ажиотаж.

Новости о приближающемся запуске первого в мире смартфона с тройным складыванием Huawei Mate XT вызвал большой интерес со стороны потребителей, что выражается в большом количестве предварительных заказов на торговой площадке производителя, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Huawei

Смартфон Huawei Mate XT привлекает к себе внимание не только благодаря наличию инновационного дисплея, способного складываться втрое, но и премиального дизайна, сочетающего в себе отделку из «веганской кожи», восьмиугольного модуля камеры и золотистых акцентов, обрамляющих элементы новинки.

Возможность сделать предварительный заказ новой модели появилась только несколько часов назад, но количество бронирований на момент написания данного материала уже перевалило за отметку в 1.8 млн. Эта акция продлится до 19 сентября, поэтому число предзаказов может превзойти все ожидания производителя.

Как отмечалось ранее, на странице предварительного заказа Huawei Mate XT указан в версиях с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ/1 ТБ постоянной памяти, а также в тёмно-чёрном и тёмно-красном цветовом исполнении.

Предполагается, что новинка будет оснащена чипсетом Kirin девятой серии с поддержкой стандарта 5G и большим экраном, диагональ которого в разложенном виде будет достигать 10 дюймов.

В опубликованном чуть ранее видеоролике Huawei подчеркнула премиальный дизайн новинки, её элегантный корпус, отличающийся небольшой толщиной в раскрытом состоянии, и намекнула на позиционирование устройства в качестве смартфона, предназначенного для профессиональной видеосъёмки, что подразумевает наличие камер с высокими характеристиками.

Компания подтвердила, что представит свой инновационный смартфон с тройным складыванием 10 сентября.

#huawei mate xt
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Открылось предварительное бронирование тройного смартфона Huawei Mate XT Extraordinary Master
Первый в мире смартфон с тройным складыванием Huawei Mate XT доступен для предварительного заказа
Тройная раскладушка Huawei доступна для предварительного заказа в Китае
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В центре Санкт-Петербурга построят 6-полосный тоннель
6
Спорный проект ГЭС России и Монголии сдвинулся с места
1
Представлен «Wangshu»: первый смартфон Xiaomi без кнопок
6
Три новых телефона Sony Xperia появились в базе данных IMEI
3
Пользователь Reddit купил на Amazon GeForce RTX 4090, но получил лишь систему охлаждения от нее
1
Genshin Impact может выпустить двоих персонажей Lantern Rite в версии 5.4
1
Чипы TSMC американского производства уже достигли того же уровня качества, как и на Тайване
5
Зеленский назвал причину, по которой ВСУ вторглись в Курскую область
2
На западе Индии появится предприятие по выпуску чипов, на его строительство выделено $10 млрд
2
Новые санкции США коснутся технологии изготовления транзисторов с окружающим затвором
1
Запущенная 4 года назад первая плавучая ветряная электростанция превзошла ожидания
1
Первая полупогружная плавучая ветряная электростанция: обеспечит на год электроэнергией 25 000 домов
+
Западные страны согласовали поставку большого объёма военной помощи на Украину
13
Intel подтверждает, что процессоры Arrow Lake будут производиться сторонней компанией
+
В сети появилось изображение Galaxy Z Fold Special Edition
+
Почему NVIDIA не может выпустить GeForce RTX 5090 в 2024, и почему не всем инсайдерам стоит доверять
4
Warhammer 40,000 Space Marine 2 протестировали на 25 актуальных видеокартах
1
LG начинает массовое производство игровых OLED-панелей с ультранизким откликом 0,02 мс
+
Sony официально анонсировала PlayStation 5 Pro
1
Автомобиль Lada Iskra выпустили в новом кузове и в новом цвете
+

Популярные статьи

Делаю тесты в игровых бенчмарках и сравниваю результаты с данными GameGPU
7
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
109
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
2
Как создавали скрипки Страдивари и почему даже сейчас не удается их повторить
21
Основные ошибки, которые допускают пользователи во время эксплуатации телевизора
8
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
94
Почему дорогостоящие брендовые видеокарты вредны для кошелька и совершенно бесполезны в игровом ПК
24
Что за "Гром" на самом деле ударил по заводу в Харькове и откуда столько путаницы
7
Eurasian Times: Запад обеспокоен российской ракетой «Буревестник», которая опаснее МБР «Сармат»
9
Как советские граждане избегали мобилизации во время Великой Отечественной войны
10

Сейчас обсуждают

KAA
02:28
Ну да, брать 4070s по цене 4070ti s как-то глупо.
Почему дорогостоящие брендовые видеокарты вредны для кошелька и совершенно бесполезны в игровом ПК
Bernigan
02:27
Так там 2560х1440 в режиме скорость, поставь также и сними
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
Bernigan
02:26
Выглядит как дерьмо, ну как раз для говноедов
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
Nvidia&Intel Hater
02:14
Какое нахер среднее, сука ты оприходованная, 40 .когда там ниже сорока нет -раз 38 чтоль проскочило.среднее там 44 где то.Давай включай режим ТАА и Исходное и поржем как у тебя 20 кадров будет на твое...
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
Windmark
02:11
Ну это не во всех же играх.
Увеличение мощности Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X не улучшает производительность в играх
Nvidia&Intel Hater
02:10
ты чмо опущенное видишь что там стоит натив - Исходное,а не гребаное вонючее как у тебя производительность а (режим скорость) ?? или ты в очи сученок долбишься .пидар гнойный ?? и нет не будет 30 кадр...
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
Bernigan
02:08
40 фпс среднее на твоём видосе, а дойдёшь до места с летающими мобами так 30 будет
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
World Trailer
02:04
Да что вы с играми к ним прицепились? ) Для игр есть ****X3D которые при мизерном потреблении показывают такие результаты что у голубых фанатов бракованных цпу глаз дергается :D
Увеличение мощности Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X не улучшает производительность в играх
Nvidia&Intel Hater
02:03
чмо ты оприходованное че ты несешь,а вот включаю фср и ток сглаживание -получаю 60- фпс среднее.у тебя шакал ты вонючий стоит не таа а длсс с шакальным разрешением.мало того что не исходное стоит а ск...
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
Gamandril
01:59
Да, именно - это потому что больше никто не догадался что так можно было. Нас возможно всего двое кто так делал. Именно этот факт настолько бросается в глаза и оттого у меня вопросы как те кто мнят се...
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем