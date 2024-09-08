Новинка вызвала небывалый ажиотаж.

Новости о приближающемся запуске первого в мире смартфона с тройным складыванием Huawei Mate XT вызвал большой интерес со стороны потребителей, что выражается в большом количестве предварительных заказов на торговой площадке производителя, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Huawei

Смартфон Huawei Mate XT привлекает к себе внимание не только благодаря наличию инновационного дисплея, способного складываться втрое, но и премиального дизайна, сочетающего в себе отделку из «веганской кожи», восьмиугольного модуля камеры и золотистых акцентов, обрамляющих элементы новинки.

Возможность сделать предварительный заказ новой модели появилась только несколько часов назад, но количество бронирований на момент написания данного материала уже перевалило за отметку в 1.8 млн. Эта акция продлится до 19 сентября, поэтому число предзаказов может превзойти все ожидания производителя.

Как отмечалось ранее, на странице предварительного заказа Huawei Mate XT указан в версиях с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ/1 ТБ постоянной памяти, а также в тёмно-чёрном и тёмно-красном цветовом исполнении.

Предполагается, что новинка будет оснащена чипсетом Kirin девятой серии с поддержкой стандарта 5G и большим экраном, диагональ которого в разложенном виде будет достигать 10 дюймов.

В опубликованном чуть ранее видеоролике Huawei подчеркнула премиальный дизайн новинки, её элегантный корпус, отличающийся небольшой толщиной в раскрытом состоянии, и намекнула на позиционирование устройства в качестве смартфона, предназначенного для профессиональной видеосъёмки, что подразумевает наличие камер с высокими характеристиками.

Компания подтвердила, что представит свой инновационный смартфон с тройным складыванием 10 сентября.