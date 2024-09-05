Новинка получила элегантный дизайн и тонкий корпус.

Компания Huawei готовится представить первый в мире смартфон, оснащённый экраном, способным складываться втрое — ранее модель появилась на реальных фотографиях, чуть позже производитель раскрыл дату официальной презентации предстоящей новинки, а сегодня опубликовал короткий видеоролик, демонстрирующий дизайн устройства, сообщает издание GSMArena.

В опубликованном видеоролике смартфон с тройным складыванием, получивший название Huawei Mate XT, предстаёт с задней панелью из «веганской кожи» и восьмиугольным модулем камеры, похожим на Mate 60 RS Ultimate.

Благодаря крупному плану тыльной стороны устройства становится ясно, что новинка получит четыре камеры, в том числе перископический телеобъектив. Демонстрация смартфона в развёрнутом виде отдельно акцентирует внимание на его тонком профиле.

Источник фото: GSMArena

Согласно ряду утечек, складной смартфон Huawei Mate XT будет оснащён чипом Kirin девятой серии с поддержкой стандарта связи 5G, до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, удобную конструкцию, расширяющую функциональность устройства, а также большой экран, диагональ которого в разложенном виде будет достигать 10 дюймов.

Эксперты предполагают, что стоимость новинки будет составлять около 16 000-17 000 юаней (2250-2400 долларов).

Производитель подтвердил, что презентация смартфона с тройным складыванием состоится 10 сентября текущего года в 14:30 по местному времени.