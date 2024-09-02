Компания представит свой инновационный продукт в ближайшие несколько дней.

Слухи о работе Huawei над первой моделью смартфона, оснащённого экраном, складывающимся втрое, ходили уже давно, несколько дней назад реальные фотографии предстоящей новинки были опубликованы в сети Интернет, а сегодня компания подтверждает дату презентации своей новой модели, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

В социальной сети Weibo был опубликован официальный постер, благодаря которому стала известна дата анонса новой модели Huawei – данное событие произойдёт 10 сентября в 14:30 по местному времени.

Глава подразделения потребительского бизнеса Huawei Ричард Ю заявил, что новинка является передовым и революционным продуктом компании, процесс создания которого продолжался в течение пяти лет. Ранее он был замечен на публике с новой моделью в руках, представляющей собой смартфон с тройным складыванием.

Благодаря обнародованным фотографиям, стало известно, что смартфон оснащается дисплеем, складывающимся втрое, круглым модулем камеры и имеет весьма тонкий профиль в сложенном состоянии.

Изображение в разложенном виде демонстрирует наличие у новинки выреза для селфи-камеры с левой стороны и две видимые складки на экране, что, судя по всему, связано с конструкцией устройства, имеющего два шарнира.

Источник фото: NotebookCheck/cnBeta

Ожидается, что новинка получит чипсет Kirin девятой серии, удобную конструкцию, позволяющую складывать и раскладывать смартфон в различных положениях, а также экран, размер которого будет достигать 10 дюймов в разложенном состоянии.

Чуть ранее прототипы своих смартфонов с тройным складыванием продемонстрировали компании Oppo и TECNO. Кроме того, ряд информаторов заявил о том, что Xiaomi тоже работает над созданием аналогичного устройства.