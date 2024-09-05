Кроме того, новинка получила изящный дизайн и ёмкую батарею.

В рамках выставки IFA 2024 компания Honor запускает на мировом рынке не только свой флагманский складной смартфон Magic V3, но и премиальный планшет MagicPad 2 с высокими характеристиками и широкими возможностями, конкурирующий с такими моделями, как OnePlus Pad 2 и Samsung Galaxy Tab S9, сообщает издание Gizmochina.

Планшет Honor MagicPad 2 оснащается производительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 12.3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3K, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 1600 нит, ШИМ-затемнением 4320 Гц и технологией AI Defocus Display для снижения нагрузки на глаза.

На задней панели устройства имеется 13-Мп камера, а на фронтальной стороне расположена 9-Мп камера для селфи и видеозвонков. Питает новинку ёмкая аккумуляторная батарея на 10050 мА·ч, поддерживающая быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Планшет имеет элегантный дизайн, крайне малую толщину, составляющую всего 5.8 мм, и вес 555 г, что повышает комфорт при использовании устройства и его транспортировке. Новинка обеспечивает качественный звук благодаря собственной технологии Spatial Audio от Honor, а также поддержке IMAX Enhanced и DTS audio.

Источник фото: Gizmochina

Программное обеспечение устройства представлено MagicOS 8.0 на базе Android 14 с целым рядом функций, использующих технологии искусственного интеллекта. Кроме того, новинка имеет три микрофона, восемь динамиков, поддержку Bluetooth 5.3 и Honor Magic Pencil 3, который продаётся отдельно. Модель поставляется в чёрном или белом цветовом оформлении.

Стоимость планшета Honor MagicPad 2 в конфигурации с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти в европейской рознице составляет 599 евро (около 59 000 рублей).