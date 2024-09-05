Новинка отличается элегантным дизайном и имеет высокие характеристики.

На выставке IFA 2024 компания Honor запускает на глобальном рынке свой топовый смартфон со складным экраном Magic V3, отличающийся высокими характеристиками и крайне малой толщиной, сообщает издание Gizmochina.

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Смартфон Honor Magic V3 оснащается высокопроизводительным чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти, накопителем объёмом до 1ТБ, 7.92-дюймовым складным экраном, выполненным по технологии OLED, с разрешением 2344x2156 точек и 6.43-дюймовой OLED-панелью, имеющей разрешение FHD+ и изогнутые края. Оба экрана характеризуются частотой обновления LTPO 120 Гц, а также поддерживают стилус, Dolby Vision и HDR Vivid.

Новинка выделяется среди других складных моделей своей малой толщиной, в настоящий момент являясь самым тонким в мире складным смартфоном — если у одного из основных конкурентов новой модели от Honor, Samsung Galaxy Z Fold 6, толщина достигает 12.1 мм, то у Magic V3 составляет всего 9.2 мм при весе 226 г. Кроме того, устройство выдерживает как минимум 500 000 циклов складывания.

Смартфон имеет элегантный дизайн со скруглёнными углами, металлической рамкой, изготовленной из алюминиевого сплава седьмой серии, и восьмиугольным модулем камеры Honor Falcon на задней панели, включающим в себя 50-Мп основной датчик размером 1/1.56 дюйма с оптической стабилизацией изображения, 40-Мп сверхширокоугольный объектив и 50-Мп перископический телеобъектив с оптической стабилизацией изображения, 3.5-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом. На внутреннем и внешнем экранах также имеются 20-Мп датчики для селфи и видеозвонков.

За автономную работу новинки отвечает аккумуляторная батарея, имеющая ёмкость 5150 мА·ч и поддерживающая быструю проводную и беспроводную зарядку мощностью 66 и 50 Вт соответственно.

Программное обеспечение устройства представлено ОС Android 14 с оболочкой MagicOS 8 и целым рядом функций, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. Новинка выпускается в чёрном, зелёном и красновато-коричневом цветовых оформлениях.

Стоимость складного смартфона Honor Magic V3 в европейской рознице составляет 1999 евро (198 000 рублей).