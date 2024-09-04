GoPro Hero 13 Black дебютирует с новыми модификациями объективов, а GoPro Hero отличается сравнительно демократичной ценой.

Информация о некоторых характеристиках и внешнем виде новых экшн-камер GoPro Hero и Hero 13 Black появилась в сети ещё несколько дней назад, а сегодня производитель официально представил свои новые модели, раскрыв их спецификации, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/GoPro

Экшн-камера GoPro Hero 13 Black, являющаяся преемницей модели предшествующего поколения, Hero 12 Black, получила CMOS-сенсор с размером 1/1.9 дюйма и разрешением 27.13 Мп (5568x4872 точек) и аккумулятор ёмкостью 1900 мА·ч.

Новинка обеспечивает съёмку видео в максимальном разрешении 5.3K с соотношением сторон 8:7 со скоростью 30 кадров в секунду и 5.3K с соотношением 16:9 и показателем 60 fps. Размеры устройства составляют 71.8x50.8x33.6 мм, а вес достигает 154 г.

Модель GoPro Hero представляет собой компактную экшн-камеру с более скромными характеристиками — новинка снабжена CMOS-сенсором, предоставляющим возможность делать фотоснимки с разрешением 12 Мп, а также снимать видео с разрешением 4K и соотношением сторон 16:9 при скорости 30/25 кадров в секунду, 1080p с соотношением 16:9 и показателем 30/25 fps, 2.7K с соотношением 16:9 и значением 60/50 fps.

Устройство имеет размеры 56.6x47.7x29.4 мм и весит всего 86 г. Питанием новинку обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 1255 мА·ч.

В отличие от GoPro Hero 13 Black, модель GoPro Hero не имеет поддержки 10-битного формата цвета, довольствуясь 8-битным, поддерживает Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2 вместо Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3 у старшей модели, а также снабжена лишь одним сенсорным дисплеем на задней панели с диагональю 1.76 дюйма, в то время как старшая версия оснащается 2.27-дюймовым экраном на тыльной стороне и 1.4-дюймовым дисплеем на фронтальной.

Кроме того, GoPro Hero 13 Black имеет поддержку стабилизации видео HyperSmooth 6.0, выравнивания горизонта, поддерживает новые модификации объективов, такие как Max Lens Mod 2.0 и Ultra Wide Lens Mod, и снабжена рядом программных функций, чего более доступная GoPro Hero не получила.

Стоимость экшн-камеры GoPro Hero 13 Black в стандартной комплектации составляет 400 долларов, а в составе комплекта Creator Edition достигает 599 долларов, в то время как GoPro Hero оценена всего в 199 долларов.