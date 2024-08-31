Новинка имеет расширенные возможности для геймеров.

Компания ViewSonic выпускает свой новый игровой монитор, получивший название VX2766-2K-Pro-3 и предназначенный для геймеров, имея высокие характеристики и широкие игровые возможности, говорится в публикации сайта Gizmochina.

Игровой монитор ViewSonic VX2766-2K-Pro-3 оснащается 27-дюймовой панелью Fast IPS, обеспечивающей точную цветопередачу, с разрешением 2K (2560x1440 точек), высокой частотой обновления 260 Гц и низким временем отклика, составляющим 1 мс, что минимизирует размытость картинки во время динамичных игровых сцен.

Новинка способна отображать 1.07 млрд цветов, поддерживает 10-битную (8 бит+FRC) глубину цвета, имеет пиковую яркость 450 нит, статический коэффициент контрастности 1000:1, а также охватывает 96 и 100 % цветовых пространств DCI-P3 и sRGB соответственно.

Для устранения разрывов изображения во время жарких игровых баталий новинка имеет поддержку AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, а для снижения нагрузки на глаза предусмотрен фильтр синего цвета и подсветка без мерцания. Помимо этого, модель предлагает ряд дополнительных функций для улучшения игрового процесса.

Источник фото: Gizmochina

Подключение монитора к устройствам осуществляется при помощи двух портов HDMI 2.0, обеспечивающих частоту обновления до 144 Гц, и одного разъёма DisplayPort 1.4, поддерживающего режим до 260 Гц, который можно активировать в настройках экранного меню.

Кроме того, новинка имеет эргономичную подставку, предназначенную для достижения удобного положения, позволяющего использовать устройство с комфортом, а также совместимость с креплением VESA 75x75 мм для монтажа на стену.

Стоимость игрового монитора ViewSonic VX2766-2K-Pro-3 в китайском магазине JD.com составляет 2194 юаня (309 долларов, 28 000 рублей).