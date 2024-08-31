В настоящий момент идёт финальный этап подготовки.

НАСА и Boeing проводят финальные приготовления для отстыковки космического корабля Starliner от Международной космической станции и возвращения его на Землю, сообщает издание Ars Technica.

Источник фото: SpaceNews/NASA

Чуть ранее стало известно, что НАСА приняло решение отправить Starliner без членов экипажа, опасаясь за их безопасность во время обратного полёта на Землю, так как в процессе их доставки на МКС в начале июня на космическом корабле, разработанном Boeing, произошла утечка гелия и отказ нескольких двигателей системы управления реакцией, что стало причиной длительных разбирательств и тестов.

В связи с тем, что космический корабль совершит свой обратный полёт без участия членов экипажа, специалистам НАСА пришлось обновить программное обеспечение. Ранее Starliner уже совершал два тестовых полёта в беспилотном режиме, а текущая миссия Crew Flight Test с астронавтами на борту проходила впервые, но так и не была успешно завершена, что вызывает опасения по поводу того, успеет ли Boeing выполнить контракт до того времени, когда срок эксплуатации МКС подойдёт к завершению.

В настоящее время планируется, что Starliner отстыкуется от МКС 6 сентября в 22:04 UTC (7 сентября 01:04 МСК), после чего включит двигатели, чтобы сойти с орбиты и совершить парашютную посадку в Нью-Мексико 7 сентября около 04:03 UTC (07:03 МСК). Отмечается, что данные планы могут быть пересмотрены в связи с возможными неблагоприятными погодными условиями.

Астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс задержатся на борту МКС до февраля следующего года, проведя на околоземной орбите восемь месяцев вместо запланированных восьми дней, и вернутся на Землю на борту космического корабля Dragon компании SpaceX.