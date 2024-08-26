Boeing может не успеть выполнить свой контракт.

НАСА наконец-то поставило жирную точку в вопросе относительно безопасности возврата на Землю американских астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямс на борту космического корабля Starliner, официально заявив в субботу, что челнок отправится назад без экипажа. Данное решение было вполне обоснованным, учитывая целый ряд проблем, возникших в процессе доставки астронавтов на Международную космическую станцию, но бросило тень на,и без того небезупречную репутацию компании Boeing, ответственной за разработку Starliner, а также добавило доверия к SpaceX, которая теперь займётся доставкой застрявших на борту МКС астронавтов обратно на Землю.

Источник фото: SpaceNews/NASA

Как отмечает издание Ars Technica, компании Boeing придётся вложить дополнительные средства, чтобы устранить обнаруженные в процессе полёта неисправности в системах космического корабля Starliner, но это ещё не все проблемы, которые возникают у корпорации — учитывая тот факт, что запланированный срок службы МКС заканчивается в 2030 году, компания может попросту не успеть полностью выполнить условия контракта с НАСА, предусматривающего совершение в общей сложности шести миссий Starliner.

Решение НАСА продемонстрировало существующие опасения относительно безопасности отправки экипажа на борту Starliner, учитывая, что во время полёта к МКС космический корабль столкнулся с утечкой гелия и выходом из строя нескольких двигателей системы управления реакцией, что стало причиной долгих разбирательств и проведения целого ряда тестов для устранения поломок, но в конечном итоге в агентстве решили не подвергать риску экипаж, так как гарантий отсутствия нештатных ситуаций в процессе возвращения на Землю астронавтов на челноке Boeing не было.

Также примечателен тот факт, что НАСА выбрало космический корабль Crew Dragon в качестве запасного варианта, что демонстрирует высокий запас доверия к надежности и безопасности челнока от компании SpaceX, возглавляемой Илоном Маском.

Десять лет назад НАСА возлагало большие надежды на одного из самых опытных подрядчиков агентства, компанию Boeing, выделив на реализацию программы Starliner около 4.2 млрд. долларов, в то время как SpaceX досталось лишь 2.6 млрд. на аналогичный объём работ. В конечном итоге компания Илона Маска оказалась более надёжной на длинной дистанции, по крайней мере, на текущий момент.