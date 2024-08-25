Астронавты вернутся на Землю на борту космического корабля Dragon компании SpaceX.

После нескольких недель тестов оборудования и горячих обсуждений НАСА приняло окончательное решение по поводу целесообразности и безопасности возвращения астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямс обратно на Землю на борту космического корабля Starliner — агентство сообщило, что космический челнок вернётся на планету без членов экипажа, которые задержатся на борту Международной космической станции, говорится в официальном пресс-релизе.

Источник фото: SpaceNews/NASA

Как заявили в НАСА, космический полёт является рискованным мероприятием, поэтому, взвесив все «за» и «против», было принято решение вернуть Starliner без присутствия на его борту экипажа, что агентство связало с необходимостью обеспечения безопасности для астронавтов.

Проблемы с космическим кораблём Starliner, разработанным компанией Boeing, начались ещё на Земле, что стало причиной переносов сроков старта на более поздний период, но в конечном итоге в начале июня космический челнок доставил на борт МКС двух американских астронавтов — Бутча Уилмора и Суни Уильямс.

При этом полёту вновь сопутствовали трудности, связанные с утечкой гелия и отказом шести двигателей системы управления реакцией космического корабля, что вынудило руководство НАСА инициировать тщательную проверку данных и проведение различных испытаний на Земле, а также разработку планов по дальнейшим действиям, которые следует предпринять для обеспечения безопасности обратного полёта членов экипажа на борту Starliner.

Данные работы затянулись на многие недели, и в конечном итоге мнения специалистов разделились — в компании Boeing заявили об уверенности в надёжности Starliner, но целый ряд представителей НАСА был иного мнения, поэтому окончательное решение затянулось.

Согласно планов НАСА, которыми в агентстве поделились несколько часов назад, космический корабль Starliner должен совершить контролируемый вход в атмосферу и посадку в автоматическом режиме без экипажа в начале сентября, в то время как астронавты останутся на МКС до февраля следующего года, а затем отправятся на Землю на борту космического корабля Dragon компании SpaceX в рамках миссии Crew-9, который должен будет пристыковаться к МКС не ранее 24 сентября текущего года.

В агентстве отметили, что специалисты НАСА и Boeing проделали немалую работу и узнали много деталей о Starliner, после возвращения которого на Землю будут изучены все данные, необходимые для подготовки космического корабля к следующим полётам с экипажем.