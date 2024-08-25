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НАСА приняло решение вернуть Starliner без экипажа, оставив астронавтов на МКС до февраля 2025 года
Астронавты вернутся на Землю на борту космического корабля Dragon компании SpaceX.

После нескольких недель тестов оборудования и горячих обсуждений НАСА приняло окончательное решение по поводу целесообразности и безопасности возвращения астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямс обратно на Землю на борту космического корабля Starliner — агентство сообщило, что космический челнок вернётся на планету без членов экипажа, которые задержатся на борту Международной космической станции, говорится в официальном пресс-релизе.

Источник фото: SpaceNews/NASA

Как заявили в НАСА, космический полёт является рискованным мероприятием, поэтому, взвесив все «за» и «против», было принято решение вернуть Starliner без присутствия на его борту экипажа, что агентство связало с необходимостью обеспечения безопасности для астронавтов.

Проблемы с космическим кораблём Starliner, разработанным компанией Boeing, начались ещё на Земле, что стало причиной переносов сроков старта на более поздний период, но в конечном итоге в начале июня космический челнок доставил на борт МКС двух американских астронавтов — Бутча Уилмора и Суни Уильямс.

При этом полёту вновь сопутствовали трудности, связанные с утечкой гелия и отказом шести двигателей системы управления реакцией космического корабля, что вынудило руководство НАСА инициировать тщательную проверку данных и проведение различных испытаний на Земле, а также разработку планов по дальнейшим действиям, которые следует предпринять для обеспечения безопасности обратного полёта членов экипажа на борту Starliner.

Данные работы затянулись на многие недели, и в конечном итоге мнения специалистов разделились — в компании Boeing заявили об уверенности в надёжности Starliner, но целый ряд представителей НАСА был иного мнения, поэтому окончательное решение затянулось.

Согласно планов НАСА, которыми в агентстве поделились несколько часов назад, космический корабль Starliner должен совершить контролируемый вход в атмосферу и посадку в автоматическом режиме без экипажа в начале сентября, в то время как астронавты останутся на МКС до февраля следующего года, а затем отправятся на Землю на борту космического корабля Dragon компании SpaceX в рамках миссии Crew-9, который должен будет пристыковаться к МКС не ранее 24 сентября текущего года.

В агентстве отметили, что специалисты НАСА и Boeing проделали немалую работу и узнали много деталей о Starliner, после возвращения которого на Землю будут изучены все данные, необходимые для подготовки космического корабля к следующим полётам с экипажем.

#наса #starliner
Источник: nasa.gov
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Шесть месяцев пребывания в космосе могут изменить восприятие времени у астронавтов Starliner
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