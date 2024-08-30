Новинка оснащается 6.72-дюймовым LCD-дисплеем.

Помимо модели Motorola Moto G55 5G, получившей достаточно высокие характеристики за свою цену, бренд Motorola представляет более доступный смартфон, Moto G35 5G, снабжённый более скромным чипом, но имеющий ёмкую батарею и ряд других преимуществ, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Motorola

Смартфон Motorola Moto G35 5G оснащается восьмиядерным чипсетом среднего класса Unisoc T760, 6.72-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+ (2400x1080 точек), частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1000 нит и соотношением сторон 20:9, 4/8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

На задней панели устройства имеется 50-Мп основная камера с диафрагмой f/1.8, дополненная 8-Мп сверхширокоугольным объективом с диафрагмой f/2.2 и углом обзора 120 градусов, а на фронтальной стороне расположена 16-Мп камера с диафрагмой f/2.45, которая предназначается для видеозвонков и селфи.

Новинка снабжается ёмкой аккумуляторной батареей на 5000 мА·ч, поддерживающей зарядку мощностью 18 Вт, и работает под управлением ОС Android 14.

Кроме того, устройство имеет порт USB Type-C, 3.5-мм аудиоразъём, стереодинамики с Dolby Atmos, боковой сканер отпечатков пальцев, два микрофона, пару слотов для сим-карт, разъём для карт-памяти microSD объёмом до 1 ТБ, а также поддерживает 5G, Wi-Fi 5, NFC и Bluetooth 5.0. Модель поставляется в красном (Guava Red), чёрном (Midnight Black) и зелёном цветах (Leaf Green).

Стоимость смартфона Motorola Moto G35 5G в европейской рознице за вариант с 4 ГБ ОЗУ и 128-ГБ хранилищем составляет €199 (около 20 000 рублей).