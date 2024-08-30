Также новая модель имеет ёмкий аккумулятор с поддержкой 30-Вт зарядки.

Бренд Motorola пополняется новым смартфоном Moto G55 5G с высокими характеристиками относительно своей стоимости, сообщает издание NoteboockCheck.

Источник фото: Motorola

Смартфон Motorola Moto G55 5G получает производительный восьмиядерный чипсет MediaTek Dimensity 7025, оснащённый двумя ядрами ARM Cortex-A78, способными достигать тактовой частоты 2.5 ГГц, и шестью ядрами Cortex-A55 с частотой 2.0 ГГц, 6.49-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+ (2400x1080 точек), частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 20:9, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Новинка оснащается 50-Мп основной камерой с оптической стабилизацией изображения, расположенной на задней панели и соседствующей с 8-Мп сверхширокоугольным объективом, а также 16-Мп селфи-камерой.

Обеспечивает питанием устройство батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, что вдвое выше показателя модели предшествующего поколения.

Кроме того, новинка снабжается портом USB Type-C, стереодинамиками с Dolby Atmos, 3.5-мм аудиоразъёмом, двумя слотами для сим-карт, разъёмом для карт памяти microSD объёмом до 1 ТБ, сканером отпечатков пальцев, а также имеет поддержку 5G, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3. Работает устройство под управлением ОС Android 14.

Размеры модели со стеклянной задней панелью составляют 161.56x73.82x8.09 мм, а вес достигает 179 г, в то время как версия, оснащённая задней панелью с отделкой из «веганской кожи», имеет габариты 161.56x73.82x8.19 и вес 182 г. Новинка выпускается в следующих цветовых оформлениях — зелёном (Smoky Green), сером (Forest Grey) и фиолетовом (Twilight Purple).

Стоимость смартфона Motorola Moto G55 5G в Европе за версию 8 ГБ+256 ГБ составляет 249 евро (около 25 000 рублей).