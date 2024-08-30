Также новинка имеет ёмкий аккумулятор, хранилище до 256 ГБ и 50-Мп основную камеру.

Китайский производитель Realme, помимо смартфона Realme 13+ 5G, представляет и более доступную 5G-модель, получившую название Realme 13 5G и более скромные характеристики, говорится в материале издания GSMArena.

Смартфон Realme 13 5G отличается от 4G-версии наличием чипсета MediaTek Dimensity 6300 вместо Qualcomm Snapdragon 685. Кроме того, новинка оснащается OLED-панелью с диагональю 6.67 дюйма и частотой обновления 120 Гц, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ постоянной памяти.

На тыльной стороне располагается 50-Мп основная камера с оптической стабилизацией изображения и диафрагмой f/1.9, дополненная 2-Мп сенсором глубины, а на фронтальной панели имеется 16-Мп камера с диафрагмой f/2.5, предназначенная для селфи и видеозвонков.

Батарея новинки сохраняет ёмкость 5000 мА·ч, но довольствуется поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, вместо 67 Вт у 4G-варианта. Устройство имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP64 и испарительную камеру, изготовленную из нержавеющей стали, позволяющей более эффективно охлаждать компоненты смартфона.

Источник фото: GSMArena

Производитель обещает выпускать апдейты безопасности для новой модели в течение последующих трёх лет. Помимо этого, обладатели новинки могут рассчитывать на два крупных обновления Android.

Ценник Realme 13 5G в индийской рознице за модификацию с 8 ГБ ОЗУ и 128-ГБ хранилищем составляет 17 999 рупий (215 долларов), а версия с конфигурацией 8ГБ+256 ГБ оценена в 19 999 рупий (240 долларов). В продажу новинка поступит 6 сентября.