Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Анонсирован Realme 13 5G с чипом Dimensity 6300, 6.67-дюймовым экраном, 8 ГБ ОЗУ и ценой от $215
Также новинка имеет ёмкий аккумулятор, хранилище до 256 ГБ и 50-Мп основную камеру.

Китайский производитель Realme, помимо смартфона Realme 13+ 5G, представляет и более доступную 5G-модель, получившую название Realme 13 5G и более скромные характеристики, говорится в материале издания GSMArena.

Смартфон Realme 13 5G отличается от 4G-версии наличием чипсета MediaTek Dimensity 6300 вместо Qualcomm Snapdragon 685. Кроме того, новинка оснащается OLED-панелью с диагональю 6.67 дюйма и частотой обновления 120 Гц, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ постоянной памяти.

На тыльной стороне располагается 50-Мп основная камера с оптической стабилизацией изображения и диафрагмой f/1.9, дополненная 2-Мп сенсором глубины, а на фронтальной панели имеется 16-Мп камера с диафрагмой f/2.5, предназначенная для селфи и видеозвонков.

Батарея новинки сохраняет ёмкость 5000 мА·ч, но довольствуется поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, вместо 67 Вт у 4G-варианта. Устройство имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP64 и испарительную камеру, изготовленную из нержавеющей стали, позволяющей более эффективно охлаждать компоненты смартфона.

Источник фото: GSMArena

Производитель обещает выпускать апдейты безопасности для новой модели в течение последующих трёх лет. Помимо этого, обладатели новинки могут рассчитывать на два крупных обновления Android.

Ценник Realme 13 5G в индийской рознице за модификацию с 8 ГБ ОЗУ и 128-ГБ хранилищем составляет 17 999 рупий (215 долларов), а версия с конфигурацией 8ГБ+256 ГБ оценена в 19 999 рупий (240 долларов). В продажу новинка поступит 6 сентября.

#realme 13 5g
Источник: gsmarena.com
+
Написать комментарий (0)
Раскрыты характеристики и дата запуска Realme 13 5G
Realme анонсировала смартфоны Realme 13 5G и Realme 13+ 5G
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия вновь вернулась к проекту Северо-Сибирской магистрали - железной дороги в обход Казахстана
16
Vivo T3 Pro 5G с чипом Snapdragon 7 Gen 3 и AMOLED-дисплеем с яркостью 4500 нит оценён от $300
+
Xiaomi опубликовала официальный список телефонов, которые получат HyperOS 2.0
3
Специалисты приступили к установке последней опоры самого длинного из мостов Транссиба
2
Инсайдер раскрыл новые детали GTA 6 - два новых острова и реальный дирижабль
+
POCO F7 может выйти до конца года
+
Huawei представила умные часы Watch GT 5
1
Аналитики назвали сроки бычьего цикла Bitcoin, поясняя причины чрезвычайно высокой волатильности
+
Раскрыты характеристики и дизайн смарт-часов Amazfit T-Rex 3 с временем работы до 21 дня
1
На российском заводе «Автотор» приступили к производству электромоторов для автомобилей
+
Star Wars Outlaws протестировали с GeForce RTX 4090, RTX 4080 и Radeon RX 7900 XTX
10
На Netflix вышло аниме «Терминатор зеро», которое считается лучшим произведением во вселенной со времён второго фильма
+
Раскрыты характеристики памяти видеокарт Radeon RX 8000
7
Раскрыты ключевые характеристики планшета Xiaomi Pad 7
1
Linux стремительно набирает популярность, переманивая недовольных Windows 11 пользователей
16
Информатор сообщает об отказе Samsung выпускать складной смартфон под названием Galaxy Z Fold6 Slim
+
Владельцы Google Pixel 9 Pro XL жалуются на проблемы с беспроводной зарядкой
2
В Приморье готовятся спустить на воду первый построенный на местной верфи ярусолов
+
Из-за ареста Павла Дурова ОАЭ замораживают покупку у Франции 80 истребителей Rafale
1
Сверхскоростной поезд на магнитной подушке завершил демонстрационные испытания на севере Китая
+

Популярные статьи

Подробный обзор Quake Champions - превосходный шутер для широкой аудитории
67
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
23
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 3
4
В РФ ожидается подорожание электроники – выбираем видеокарты и процессоры пока не началось
46
Nvidia ION - луч света в атомарной тьме Intel
10
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
40
Лучшие подборки процессор+материнская плата лета 2024, подходящие для игр в разрешении 1080р и 2К
39
Нерожденный «Зверобой», который мог стать преемником ИСУ-152
2
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
36
Radeon RX 580 ХТ vs Radeon RX 7800 ХТ – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 6 лет
4

Сейчас обсуждают

Елисей Карачев
01:24
Имея какой нибудь gtx970 может вполне себе поиграть в современные игры в FullHD
Radeon RX 580 ХТ vs Radeon RX 7800 ХТ – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 6 лет
Gamandril
01:11
Самое забавное что ульты используют как попало. Блазкович не использует 2 перчатки, хотя это тоже контра Скейла и Думака, которые тупо несутся вперед. Негр со Строггом бодаются кто кого. Потому что ес...
Подробный обзор Quake Champions - превосходный шутер для широкой аудитории
Gamandril
01:11
Ящер вообще должен уметь двигаться чтобы по лицу бить перчаткой. Довольно длинное комбо при нападении получается. Но заплевав хотя бы двоих можно им устроить темную. Без скорости рукопашникам никуда, ...
Подробный обзор Quake Champions - превосходный шутер для широкой аудитории
Bernigan
01:03
Фантазмы, Чернокнижник, у меня до сих пор на лицензионных видеокассетах лежат, жалко выкидывать, хотя после меня всё равно выкинут
Мистические фильмы эпохи VHS
REY_B_
00:49
Кремний достиг физического предела. Это как паровозы. Достигли они своего предела, и их развитие закончилось. Так что убегать ASML всё равно некуда. Китай по-любому догонит быстро. Когда-нибудь потом,...
Власти Нидерландов запретят ASML обслуживать машины для выпуска чипов в Китае
REY_B_
00:46
При капитализации в 3 триллиона, выручка за квартал в 30 млрд, это ни о чём. Пузырь, он и есть пузырь.
Цена акций Nvidia снизилась, несмотря на рекордные продажи
REY_B_
00:41
Между ними и разница в цене в 4 раза. Так что ФПС на рубль не шибко то и прибавилось.
Radeon RX 580 ХТ vs Radeon RX 7800 ХТ – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 6 лет
Quercus
00:40
Мелкие заправки почти вымерли. Налоговый маневр. Качество бензинов на вкус это новое. Обычно состав смотрится и плотность на выходе. Я бензин как правило улучшал в зависимости от состава добавлением ...
Можно ли выявить качество бензина по цвету и запаху, и почему экономия не всегда бывает экономной
DIP48
00:29
А никого там не жаль, что беспокоиться.
«Бюджет будет болезненным»: премьер Британии заявил о тяжёлой ситуации в экономике государства
DIP48
00:29
Да, честная конкуренция, она такая честная конкуренция.)))
Власти Нидерландов запретят ASML обслуживать машины для выпуска чипов в Китае
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем