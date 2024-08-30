Кроме того, смартфон получил ёмкий аккумулятор и 50-Мп основную камеру.

Китайская компания Realme расширяет ассортимент своих устройств, презентовав новый вариант смартфона Realme 13+ 5G, оснащённый производительным чипом и ёмкой батареей, говорится в материале сайта GSMArena.

Смартфон Realme 13+ 5G является первой моделью, снабжённой 4-нм чипом MediaTek Dimensity 7300 Energy, имеющим четыре ядра Cortex-A78 с тактовой частотой до 2.5 ГГц и четыре ядра Cortex-A55, достигающих частоты 2.0 ГГц, графический процессор Mali-G615 с усовершенствованным управлением питания и выделенный нейронный чип MediaTek NPU 655.

Кроме того, новинка оснащается 6.67-дюймовой OLED-панелью с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 2000 нит, а также ёмким аккумулятором на 5000 мА·ч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 80 Вт. Для охлаждения компонентов смартфона предусмотрена испарительная камера, изготовленная из нержавеющей стали, общей площадью 6050 мм².

На обратной стороне новинки имеется 50-Мп основная камера, представленная датчиком Sony LYT-600, и 8-Мп сверхширокоугольный объектив. Смартфон поставляется с предустановленной оболочкой Realme UI на базе ОС Android 14. Модель выпускается в следующих цветовых оформлениях — зелёном (Speed Green), золотом (Victory Gold) и фиолетовом (Dark Purple).

Источник фото: GSMArena

Стоимость смартфона Realme 13+ 5G в индийской рознице стартует от 22 999 рупий (275 долларов) за базовую версию с 8 ГБ ОЗУ и 128-ГБ хранилищем, вариант 8 ГБ+256 ГБ оценён в 24 999 рупий (300 долларов), а конфигурация 12 ГБ+256 ГБ стоит 26 999 рупий (320 долларов). Официальные продажи новой модели начинаются с 6 сентября.