Геймерам придётся пойти на ряд компромиссов при прохождении игр.

Компания Nvidia пока что не спешит делиться данными о характеристиках предстоящей линейки видеокарт GeForce RTX 50, поэтому информатор Golden Pig Upgrade восполняет этот пробел, сообщив некоторые подробности относительно спецификаций мобильной версии GeForce RTX 5060, говорится в материале сайта NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Nvidia

Как утверждает информатор, энергопотребление видеокарты GeForce RTX 5060, предназначенной для ноутбуков, будет ограничено 115 Вт, что на 25 Вт меньше модели предшествующего поколения, GeForce RTX 4060. Кроме того, предстоящая новинка получит только 8 ГБ видеопамяти, хотя и нового стандарта GDDR7.

Учитывая снизившийся показатель TGP и скромный объём видеобуфера, владельцам ноутбуков с RTX 5060, судя по всему, придётся понижать разрешение и вовсю использовать DLSS, функцию генерации кадров и другие технологии с применением искусственного интеллекта, чтобы иметь возможность насладиться прохождением современных игр при высоком значении fps.

В настоящее время информации о периоде появления мобильных версий видеокарт GeForce RTX 50 не предоставляется, в то время как настольные варианты должны начать появляться в январе следующего года.