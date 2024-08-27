Новый чипсет поможет компании укрепить свои позиции.

Компания Xiaomi является одним из крупнейших производителей смартфонов, выпуская модели с различными чипсетами как от Qualcomm и MediaTek, так и Unisoc, ранее называемой Spreadtrum — именно совместно с последней, как сообщал ряд источников, производитель и работает над новым чипом, который должен производиться по 4-нм технологическому процессу и дебютировать в начале следующего года.

Источник фото: GSMArena

Информатор Yogesh Brar подтверждает предыдущие утечки, делясь новыми подробностями относительно предстоящей новинки, сообщает издание GSMArena. Утверждается, что чипсет под брендом Xiaomi будет производиться на 4-нм узле N4P компании TSMC и будет оснащаться 5G-модемом, за разработку которого ответственны специалисты Unisoc.

Ожидается, что новый чип сможет обеспечить производительность на уровне показателей Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, флагманского восьмиядерного 4-нм чипа, анонсированного в конце 2021 года.

Данная попытка выпустить свой собственный чип является для Xiaomi не первой — в 2017 году производитель представил смартфон Mi 5c с фирменным чипсетом среднего уровня Surge S1, производящимся по 28-нм технологическому процессу и оснащённым 8 ядрами Cortex-A53, четыре из которых работали на тактовой частоте 2.2 ГГц, а остальные могли достигать частоты 1.4 ГГц, а также графическим процессором Mali-T860.