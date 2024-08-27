Кроме того, раскрыто место проведения презентации.

Любители продукции Apple уже потирают руки, чтобы заполучить новенький смартфон серии iPhone 16, а известный аналитик Марк Гурман публикует информацию, проливающую свет на даты анонса и запуска предстоящих новинок, сообщает издание GSMArena.

Источник фото: MacRumors

Ранее специалист предсказывал, что официальный анонс новой линейки смартфонов iPhone 16 запланирован на 10 сентября текущего года, то есть на той же недели, что и прошлогодней серии iPhone 15, а сейчас подтверждает эту информацию, ссылаясь на надёжные внутренние источники Apple.

Сама компания вносит некоторые коррективы в прогноз аналитика, заявив о том, что мероприятие «It's Glowtime», на котором, судя по всему, и будет представлена серия iPhone 16, состоится 9 сентября в 10:00 по тихоокеанскому времени (20:00 по МСК).

Кроме того, аналитик сообщает, что официальные поставки, вероятно, стартуют уже 20 сентября, хотя оформить предварительный заказ на новую модель серии iPhone 16 можно будет сразу после анонса новинок.

Отмечается, что место проведения официальной презентации iPhone 16 останется прежним — Apple Park в Купертино. На следующей неделе компания должна приступить к рассылке приглашений.

Помимо этого, информатор заявил, что выпуск новых моделей идёт согласно намеченному плану, поэтому запуск всех четырёх моделей линейки iPhone 16 может произойти одновременно, то есть 20 сентября.

Ранее сообщалось, что Apple наращивает объёмы производства смартфонов серии iPhone 16, судя по всему, прогнозируя рост спроса на свою продукцию и делая упор на более дорогие модели.