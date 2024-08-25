Это позволит компании увеличить свои доходы.

Уже через несколько недель компания Apple представит свою новую линейку смартфонов iPhone 16, и объёмы производства трёх из четырёх имеющихся в предстоящей серии моделей увеличатся по сравнению с показателями предшественников. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные изданием The Elec, сообщает сайт GSMArena.

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Утверждается, что на первом этапе партнёры Apple, ответственные за выпуск смартфонов компании, произведут около 90.1 млн единиц новых моделей iPhone, что выше прошлогоднего показателя, составляющего 86.2 млн штук.

Наибольшая доля от всего объёма выпускаемой продукции линейки iPhone придётся на iPhone 16 Pro Max, что в процентном выражении составит 37%, а в количественном — 33.2 млн единиц. Данный показатель весьма превышает 24.2 млн iPhone 15 Pro Max, выпущенных в прошлом году.

Доля iPhone 16 Pro составит 30% от общего количества, что выльется в 26.6 млн произведённых экземпляров, в то время как iPhone 15 Pro в прошлом году было произведено около 21.8 млн штук.

Стандартные версии iPhone 16 будут занимать в общей сложности 33% от суммарного объёма производства, причём выпуск iPhone 16 увеличится до 24.5 млн единиц, что соответствует 27%, а также больше прошлогодних показателей iPhone 15 с 21.8 млн произведённых экземпляров, а iPhone 16 Plus подвергнется сокращению — если iPhone 15 Plus в прошлом году было выпущено около 8.5 млн, то планируемые объёмы производства новинки достигают всего 5.8 млн (6%).

Исходя из представленных данных, Apple ожидает значительного роста спроса на свои Pro-модели, что позволит компании нарастить свои доходы, в то время как Plus-версия, судя по всему, отживает свой век, поэтому недавние слухи о возможном отказе от данного варианта в пользу нового продукта могут оказаться правдивыми.