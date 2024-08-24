Клиенты выказывают слабый интерес к новым CPU от AMD.

Новейшие процессоры AMD серии Ryzen 9000 были встречены пользователями не слишком радушно, так как ожидания клиентов не оправдались в связи с более низким быстродействием по сравнению с показателями, которые демонстрировал производитель в своих рекламных материалах — сложившаяся ситуация негативно повлияла и на стоимость новинок в европейской рознице, сообщает издание NotebookCheck, ссылаясь на данные сайта PCGamesHardware (PCGH).

Источник фото: AMD/Pixabay

Компания AMD запустила свою новую линейку процессоров Ryzen 9000 восьмого августа, когда дала старт продажам моделей Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X, оценённых в 309 и 399 евро, а спустя неделю представила ещё два новых CPU, Ryzen 9 9900X и Ryzen 9 9950X, рекомендованная розничная цена которых составила 539 и 709 евро соответственно, но уже через несколько недель цены на новые процессоры от AMD в Европе начали снижаться.

Согласно опубликованным данным, младшая модель, Ryzen 5 9600X, в немецкой рознице стала дешевле на 4.53 %, благодаря чему её стоимость упала до 295 евро, цена процессора Ryzen 9 9950X снизилась на 4.8 %, составив 675 евро, Ryzen 7 9700X подешевел на 6.52 %, в связи с чем его ценник уменьшился до 373 евро, а наибольшее падение стоимости коснулось Ryzen 9 9900X — в настоящее время новинка продаётся за 475 евро, что на 11.87 % ниже стартовой цены.

Снижение стоимости только что вышедших продуктов указывает на то, что процессоры серии Ryzen 9000 мало заинтересовали пользователей. Это также подтверждается недавним отчётом TechEpiphany, согласно которому за неделю модели Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X в Mindfactory приобрели в количестве 50 и 10 единиц соответственно, а наиболее продаваемым процессором AMD стал Ryzen 7 7800X3D, который достиг показателя 680 штук.

Несколько дней назад компания AMD рассказала о причинах, негативно повлиявших на производительность процессоров Ryzen 9000, и пообещала выпустить обновление для Windows 11, которое повысит быстродействие не только моделей на базе Zen 5, но и Zen 4 с Zen 3.