Новинка демонстрирует сравнительно низкие результаты.

Не так давно дебютировавший топовый смартфон Google Pixel 9 Pro XL с новейшим чипом Tensor G4 продолжает демонстрировать сравнительно низкие показатели — чуть ранее новинку испытали в стресс-тесте, где модель из-за термического троттлинга потеряла значительную часть своей производительности, а сегодня в опубликованных изданием Gizmochina результатах тестов от специалистов YouTube-канала Dame Tech новый чип показал сравнительно низкие результаты в игре Genshin Impact.

Специалист запустил Genshin Impact с высокими графическими настройками и проводил тестирование Google Pixel 9 Pro XL с чипом Tensor G4 в течение около 9 минут, чтобы испытать возможности новинки и проверить, как она себя поведёт при длительном игровом тестировании.

Как и в предыдущем стресс-тесте, опубликованном чуть ранее, чип начал терять производительность уже через несколько секунд после старта тестирования, чего явно не ждёшь от топовой модели нового поколения. После трёх минут теста в Genshin Impact показатель средней частоты кадров достиг уровня 32 fps, а среднее значение в течение девяти минут составило 39.2 fps, что даже меньше результата Pixel 7 Pro на базе Tensor G2, составляющего 45.3 fps.

На фоне показателей конкурирующих моделей новинка от Google выглядит ещё хуже — Galaxy S24 Ultra, оснащённый чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, был быстрее на 31 %, а iPhone 15 Pro Max с чипом Apple A17 Pro обеспечил на 51 % лучшее значение fps.

Источник фото: Gizmochina/Dame Tech/YouTube

Удивительно, но нагрев Google Pixel 9 Pro XL в процессе теста был сравнительно невелик, достигнув показателя 37 °C, в то время как iPhone 15 Pro Max и Galaxy S24 Ultra разогрелись до 40°C и 43°C соответственно.

Судя по всему, Google решила проблему с перегревом своих новых моделей, но это не пошло им на пользу, так как в реальных играх производительность может вызвать разочарование.