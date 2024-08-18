Чипсет показывает низкие результаты из-за троттлинга.

Несмотря на рекламные материалы Google, рассказывающие о наличии у смартфонов линейки Pixel 9 улучшенной системы охлаждения с испарительной камерой, в тестах новинки ведут себя не лучшим образом, теряя производительность из-за термического троттлинга, говорится в материале сайта NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Google

Как сообщает пользователь callmeshazzam, смартфон Google Pixel 9 Pro XL, оснащённый новейшим чипом Tensor G4, теряет в среднем около 50% быстродействия в стресс-тесте CPU Throttling Test — уже примерно через три минуты нагрузочного тестирования показатели чипа начинают падать из-за троттлинга, а через четыре минуты достигают своего минимума в 42.6% от максимальной производительности, после чего через некоторое время устанавливаются на уровне около 65% от максимума.

Согласно графику, частоты производительных ядер SoC Tensor G4 снизились до 1.32 ГГц, а эффективных уменьшились до 570 МГц, что является ощутимым падением, учитывая, что в бенчмарке Geekbench чип работал на максимальной тактовой частоте 3.1 ГГц для одного производительного ядра, ещё три ядра производительности функционировали на частоте 2.6 ГГц, а четыре эффективных ядра достигали частоты 1.95 ГГц.

Источник фото: callmeshazzam/X

Отмечается, что стресс-тест является худшим сценарием для чипа, так как тестирование происходит при экстремальных нагрузках, в то время как в стандартных задачах потеря производительности должна быть меньше — в качестве примера приводится чипсет предыдущего поколения, Tensor G3, которым оснащается Pixel 8 Pro, в бенчмарке 3DMark испытавший падение быстродействия из-за троттлинга на уровне 12-14%.