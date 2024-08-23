Глобальный запуск модели состоится в начале сентября.

Компания Honor готовится к глобальному запуску своего складного смартфона Honor Magic V3, а информатор Sudhanshu Ambhore за несколько недель до официальной презентации делится данными о стоимости новинки в Европе и Великобритании, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Honor

Складной смартфон Honor Magic V3, дебютировавший в Китае в июле текущего года, отличается своим ультратонким корпусом, что не помешало производителю оснастить новинку высокопроизводительным чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ёмким аккумулятором на 5150 мА·ч и набором камер с широкими возможностями, представленных основным сенсором с разрешением 50 Мп, перископическим телеобъективом на 50 Мп с 3.5-кратным оптическим зумом и 40-Мп сверхширокоугольным модулем.

Кроме того, устройство снабжается 7.92-дюймовым складным экраном LTPO AMOLED с разрешением 2156x2344 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, а также 6.43-дюймовым внешним дисплеем OLED с разрешением 1060x2376 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Как утверждает информатор, стоимость Honor Magic V3 с конфигурацией 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти в Великобритании и Европе составит 1699 фунтов стерлингов и 1999 евро соответственно. Новинка будет представлена в коричневом, чёрном и зелёном цветовых оформлениях.

Глобальный запуск складного смартфона Honor Magic V3 состоится 5 сентября текущего года в рамках IFA 2024.