Дебют новой модели должен состояться в ноябре.

По мере приближения даты официальной презентации топового смартфона iQOO 13 слухи, проливающие свет на спецификации новинки, продолжают наполнять сеть Интернет — сегодня информатор Digital Chat Station поделился подробностями о ключевых характеристиках и дизайне предстоящей новинки, сообщает издание Gizmochina.

iQOO 12. Источник фото: NotebookCheck

Утверждается, что внешний вид модуля камеры iQOO 13 будет схож с новыми продуктами Xiaomi, что предполагает сохранение квадратного дизайна камеры, используемого для модели предшествующего поколения, iQOO 12. Смартфону приписывается наличие трёх 50-Мп камер, но конкретной информации о применяемых датчиках в настоящий момент не предоставляется.

Общий дизайн новинки также не должен значительно измениться. Отмечается, что на этапе тестирования, в процессе которого специалисты производителя уделяют особое внимание оптимизации и повышению производительности устройства, используется инженерный прототип с новым вариантом цвета Rococo White, но на данный момент неизвестно, пойдёт ли он в серию.

Кроме того, информатор подтверждает, что новинка получит флагманский чипсет нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 и плоский OLED-экран от BOE, по характеристикам сопоставимый с BOE X1. Дисплей будет характеризоваться разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц.

Ранее стало известно, что новая модель может обзавестись ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран, стеклянной задней панелью со световой полосой, металлической средней рамкой, пылевлагозащищённым корпусом, выполненным по стандарту IP68, и аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой 100-Вт зарядки.

Ожидается, что смартфон iQOO 13 будет официально представлен в Китае в ноябре текущего года.